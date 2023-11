Elmano faz apelo para bancada parlamentar enviar metade das emendas para tratar câncer no Ceará

O governador do Ceará, Elmano de Freitas (PT), fez um apelo aos deputados federais e senadores do Ceará para que enviem metade das emendas de bancada a que têm direito para investimentos no setor de oncologia do Estado. Ao todo, os parlamentares terão acesso a cerca de R$ 316 milhões desse tipo de recurso para 2024.

A conversa do petista com os parlamentares ocorreu no início da noite desta terça-feira (21), em Brasília. “Estamos solicitando à bancada federal que possa destinar metade do valor a ser definido da emenda de bancada impositiva para estruturarmos uma rede de tratamento de câncer em todo o Estado do Ceará”, disse o governador.

Ele ressaltou que prometeu, durante a campanha, que implantaria unidade de tratamento de câncer em todos os hospitais regionais do Estado. Agora, o governador quer ampliar esse plano.

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará “Estamos propondo para todas as microrregiões do Estado. É um investimento na ordem de R$ 270 milhões. Precisamos, portanto, da ajuda da bancada federal, que sempre foi muito sensível às questões de saúde do povo cearense, e nós estamos em uma expectativa muito positiva de que a bancada possa aportar esses recursos”

No mês passado, para sensibilizar os parlamentares, o governador os levou para visitar as obras do Hospital da Uece. Nesta terça, questionado sobre uma eventual resistência de parlamentares da oposição, Elmano foi cauteloso.

“Eu acho que aqui colocamos a relação de quem apoia o Governo e de quem não apoia o Governo em segundo plano. O importante é nós termos a compreensão de que o Ceará tem algo em torno de 21 mil casos novos por ano de câncer (...) é muito justo que nós possamos nos unir para estruturar uma rede de tratamento do câncer em todo o Estado”, comentou.

“E com habilidade política e sensibilidade de quando formos entregar esse serviço na região chamar o deputado federal, o que apoia o governo, o que não apoia o governo, porque, afinal, ele terá colaborado para que esse serviço seja colocado à disposição do povo”, completou.

R$ 316 milhões é o valor total das emendas de bancada de 2024 do Ceará

Conforme noticiou o Diário do Nordeste, inicialmente, as emendas de bancada deveriam ser apresentadas até 20 de outubro, mas a data foi adiada. Agora, parlamentares trabalham com o dia 24 deste mês para enviar a lista com os aportes dos recursos.

Diferente das emendas individuais, os representantes dos cearenses no Congresso Nacional têm que chegar a um acordo para enviar a verba das emendas da bancada — já que elas pertencem ao grupo de deputados federais e senadores do Ceará.