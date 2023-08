Ceará terá três novas casas da Mulher Brasileira e chegará a 10 equipamentos; veja cidades

Elmano de Freitas (PT) Governador do Ceará

“Nós estamos colocando uma meta ainda mais avançada de garantir, pelo menos em cada região do Ceará, uma Casa da Mulher Cearense e buscar parcerias com os municípios para ter casas municipais da mulher e integrá-las com essas Casas da Mulher Cearense, para que todas as mulheres cearenses, em todos os municípios, se sintam protegidas e, com nosso apoio, elas possam superar algum ciclo de violência em que estejam envolvidas”