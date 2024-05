Câmara aprova suspensão da dívida do Rio Grande do Sul com a União por três anos

A Câmara dos Deputados aprovou, nesta terça-feira (14), o texto-base do projeto de lei complementar (PLP) que suspende o pagamento da dívida do Rio Grande do Sul com a União em razão das enchentes que devastam o estado.

A proposta enviada pelo governo federal prevê a suspensão do pagamento da dívida do Rio Grande do Sul pelo período de 36 meses.

O estoque da dívida do estado com a União está em cerca de R$ 100 bilhões atualmente e, com a suspensão das parcelas, o estado deixará de pagar R$ 11 bilhões. Com isso, o dinheiro poderá ser usado em ações para minimizar a tragédia e na reconstrução do estado.

Veja também País Bombeiros resgatam cavalo preso há 10 dias em terceiro andar de prédio no RS País Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir em setembro e tem passagens suspensas Negócios Veja como destinar o Imposto de Renda 2024 para ajudar vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul

A mudança na legislação irá beneficiar não somente o estado, mas qualquer ente federativo que decretar estado de calamidade pública em razão de eventos climáticos extremos.

O Plenário analisa ainda destaques apresentados pelos partidos na tentativa de modificar o texto do relator, deputado Afonso Motta (PDT-RS). Segundo a Câmara dos Deputados, o parlamentar fez pequenos ajustes na redação original, mas defendeu a suspensão da dívida do governo gaúcho.

PARLAMENTARES GAÚCHOS

A bancada de deputados federais do Rio Grande do Sul apresentou 117 projetos com medidas de socorro ao estado, entre elas criação de auxílio emergencial para a população afetada, linha de crédito para a compra de móveis da chamada linha branca e auxílio a empresários do transporte público.

TRAGÉDIA NO RS

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 149 mortos e 538,2 mil desalojados por conta da tragédia das enchentes que assolam o estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na noite desta terça-feira (14).

O boletim contabiliza mais de 2,12 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 124 pessoas e 806 ficaram feridas. A Defesa Civil aponta ainda que mais de 76,4 mil pessoas foram resgatadas, além de 11.002 animais. Atuam nesses salvamentos 27.651 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.