Aeroporto de Porto Alegre só deve reabrir em setembro e tem passagens suspensas

O Aeroporto Internacional de Salgado Filho, em Porto Alegre, deve permanecer desativado até setembro, após ser fechado por conta das enchentes que assolam o Rio Grande do Sul. O local segue alagado.

A medida ocorre após a Fraport, concessionária do aeroporto, solicitar mais 90 dias de interdição das operações aéreas. A companhia espera a água baixar na pista e no terminal para que possa fazer o diagnóstico dos danos, em especial na área de pousos e decolagens, de acordo com o Ministério dos Portos e Aeroportos.

A informação foi confirmada pela Aeronáutica ao blog da jornalista Ana Flor, do g1. No mesmo sentido, a Agência Nacional de Aviação Civil (Anac) suspendeu a comercialização de passagens aéreas para voos de origem e destino ao aeroporto.

"A proibição da comercialização de passagens, que vigorará até nova avaliação pela Agência, abrange todos os canais de comercialização, inclusive sistemas que disponibilizem vendas por terceiros, como agências de viagem e outros intermediários que possam comercializar os bilhetes", anunciou a Anac, em nota.

TRAGÉDIA NO RS

O Rio Grande do Sul registrou pelo menos 149 mortos e 538,2 mil desalojados por conta da tragédia das enchentes que assolam o estado. Os números foram atualizados pela Defesa Civil na noite desta terça-feira (14).

O boletim contabiliza mais de 2,12 milhões de pessoas afetadas pelas fortes chuvas. Ainda estão desaparecidas 124 pessoas e 806 ficaram feridas. A Defesa Civil aponta ainda que mais de 76,4 mil pessoas foram resgatadas, além de 11.002 animais. Atuam nesses salvamentos 27.651 agentes públicos federais, do Rio Grande do Sul e de estados parceiros.