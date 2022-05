Bolsonaro planeja participar de debates no segundo turno das Eleições 2022

O presidente Jair Bolsonaro (PL) declarou que deve participar dos debates eleitorais "no segundo turno" das Eleições 2022, mas que ainda "pensa" em relação ao primeiro turno. O relato foi dado entrevista ao apresentador Ratinho, na Massa FM, nesta terça-feira (31).

"No segundo vou participar de debates. Se eu for para o segundo turno, devo ir. No primeiro turno, a gente pensa. Porque se eu for, os dez candidatos ali vão querer dar pancada em mim e não vou ter tempo de responder", disse.

Em relação às expectativas de votos e participação dos debates, Bolsonaro respondeu: "vamos analisar isso aí. Debate tinha que ter pergunta pré-acertada antes com os encarregados para não abaixar o nível".

"Dificilmente teremos uma 3ª via"

Durante a conversa com o Ratinho, o presidente ainda minimizou a saída do ex-governador João Doria (PSDB) da disputa pelo Palácio do Planalto. Para ele, a "3ª via" tem pouca possibilidade de se viabilizar no Brasil.

Jair Bolsonaro Presidente do Brasil "Não fazia diferença. Ele estava na casa de 1%. O eleitor que decide. Está polarizado, dificilmente teremos uma terceira via no Brasil. O eleitor do Doria que decide entre eu e o Lula".

O chefe do Executivo ainda voltou a falar sobre as pesquisas de intenção de votos: "Existe algum interesse nisso tudo. A gente luta dentro do TSE para que as eleições sejam realizadas sem qualquer sombra de irregularidades", declarou.