Blogueiro Allan dos Santos é denunciado à Justiça por ameaça a ministro do STF

O blogueiro Allan dos Santos foi denunciado, nessa terça-feira (17), pela Procuradoria da República no Distrito Federal por crime de ameaça ao ministro Luís Roberto Barroso, do Supremo Tribunal Federal (STF), e incitação ao crime. A acusação, enviada à Justiça Federal do DF, diz que Allan utilizou o canal no Youtube "Terça Livre" para "desafiar o magistrado a enfrentá-lo pessoalmente".

Allan é uma espécie de líder informal das redes bolsonaristas. É muito ligado ao vereador Carlos Bolsonaro (Republicanos-RJ), filho "zero dois" do presidente Jair Bolsonaro (sem partido).

Conforme o Ministério Público Federal, "Allan assegurou na ocasião que seria capaz de fazer mal a Barroso se ambos tivessem contato fora dos meios digitais". Para a Procuradoria, o caso superou os limites do razoável na livre expressão de pensamento e opinião e intimidou a vítima com a promessa de mal injusto.

Os fatos abordados na denúncia ocorreram em novembro de 2020.

"No vídeo intitulado 'Barroso é um miliciano digital', Allan profere palavras de ódio, baixo calão e em tom claramente ameaçador, afirmando: 'Tira o digital, se você tem culhão! Tira a p** do digital, e cresce! Dá nome aos bois! De uma vez por todas, Barroso, vira homem! Tira a p** do digital! E bota só terrorista! Pra você ver o que a gente faz com você. Tá na hora de falar grosso nessa p**!", descreve o documento.

Milícias digitais

Ao comentar, em meio às eleições municipais, o ataque hacker aos sistemas do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), do qual é presidente, Barroso afirmou que "milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema".

O magistrado declarou que havia suspeita de articulação de grupos voltados a desacreditar as instituições e muitos deles são investigados no STF. Era uma referência aos inquéritos das fake news e dos atos antidemocráticos, apurações que miram bolsonaristas, incluindo Allan.

Ao tomar conhecimento das falas do blogueiro, Barroso representou contra ele ao MPF, solicitando a adoção de medidas cabíveis.

A Folhapress busca um contato com a defesa do denunciado.