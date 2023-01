Bela Gil não assumirá cargo em ministério por questões profissionais

A ativista e culinarista, Bela Gil, decidiu não assumir um cargo no Ministério do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar. No Instagram, ela informou que não poderá aceitar o convite do ministro Paulo Teixeira devido à “incompatibilidade de agenda profissional e pessoal”.

"Infelizmente, por uma questão de incompatibilidade de agenda profissional e pessoal, informei ao ministro Teixeira que não seria possível assumir o cargo neste momento. No entanto, sigo colaborando de forma voluntária como consultora neste início de governo", afirmou.

O nome de Bela era ventilado para a nova Secretaria Especial de Alimentação Saudável. Em comunicado oficial, o governo havia dito que a culinarista seria nomeada já na segunda-feira (9).