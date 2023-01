Sem celulares, pão de queijo e presentes: bastidores da primeira reunião ministerial do Governo Lula

Os 37 ministros do novo governo Lula (PT) participaram de uma primeira reunião geral do Executivo na sexta-feira (6). Além dos chefes das pastas, dos seus assessores e do próprio presidente, marcou presença a primeira-dama Rosângela da Silva, a Janja.

O encontro estava marcado para começar às 9h30 no segundo andar do Planalto, mas houve um atraso de cerca de meia hora. Os participantes tiveram que deixar seus celulares fora da sala, em um armário.

O chefe do Executivo iniciou a reunião com um discurso sobre a construção de uma "política civilizada", as prioridades da gestão e os critérios de escolha dos seus ministros.

"Muitos de vocês são resultado de acordos políticos, porque não adianta a gente ter o governo tecnicamente mais formado em Harvard possível, e não ter um voto na Câmara dos Deputados e no Senado. É preciso que a gente saiba que é o Congresso que nos ajuda, nós não mandamos no Congresso", disse Lula.

Esse, inclusive, foi um apelo direto que o petista fez ao ministro de Relações Institucionais, em um momento posterior da reunião. Ele reforçou que os ministros devem manter portas abertas com o Congresso, a fim de manter uma relação harmônica com o Legislativo.

A agenda foi marcada para que o presidente conversasse com seus auxiliares sobre o alinhamento do discurso no Governo Federal, a fim de evitar ruídos.

Por isso, o petista também pediu que seus auxiliares na Esplanada foquem menos em apontar as dificuldades da gestão e mais em divulgar os encaminhamentos e entregas sob suas responsabilidades.

Onde os ministros se sentaram na reunião

Em um salão no segundo andar do Palácio Planalto, os participantes da reunião foram dispostos em uma mesa oval.

Naturalmente, do seu lado direito, sentou-se o vice-presidente da República e ministro da Indústria, Geraldo Alckmin (PSB). Logo em seguida, estava Flávio Dino, ministro da Justiça. Do outro lado, sentou-se Rui Costa (PT), da Casa Civil, e José Múcio Monteiro, da Defesa, nessa ordem de proximidade com o presidente.

O cearense Camilo Santana (PT), do Ministério da Educação (MEC), ficou com o 5° assento do lado esquerdo de Lula. Os últimos lugares, em cada direção, foram reservados aos líderes parlamentares do governo e aos chefes da Advocacia-Geral da União (Jorge Messias) e da Controladoria-Geral da União (Vinícius de Carvalho).

No Congresso, Lula terá o senador Randolfe Rodrigues (Rede) como líder. Na Câmara, será o cearense José Guimarães (PT). No Senado, será Jacques Wagner (PT).

Já a primeira-dama não sentou-se à mesa oval, mas em uma à lateral esquerda da sala. Acompanhavam-na Marcola, assessor de Lula; Miriam Belchior, secretária-executiva da Casa Civil; Fernando Igreja, embaixador; Neudi Neres, assessora de Janja; uma representante da equipe de Ricardo Stuckert; Flávia Filipini, assessora de imprensa da Secom; e José Chrispiniano, assessor de imprensa de Lula.

Encaminhamentos no MEC

No encontro, Lula lembrou do sucesso do modelo de educação pública cearense, que é referência nacional. Por isso, destacou, também quis Izolda no MEC.

A Camilo, o presidente informou que vai discutir com o ministro, na próxima semana, quem ou o que vai visitar para começar a aplicar investimentos.

Lula (PT) Presidente do Brasil Nós temos 4 mil obras na área da educação paralisadas. Eu não sei se é creche, não sei se a universidade, não sei se é instituto federal, mas o que tiver a gente vai ter que colocar a mão na massa para que a gente possa produzir e reconstruir

Presente e cardápio

Na ocasião, Janja também deu um presente para os ministros. Cada um dos nomes do primeiro escalão do governo recebeu uma cópia da foto oficial do presidente com todo o ministério. O registro foi feito na cerimônia de posse dos ministros, em 1° de janeiro.

A fotografía foi entregue enrolada para que os chefes das pastas possam emoldurar.

Além das imagens, os ministros receberam pães de queijo para se alimentarem durante a reunião, que durou até cerca de 14h30. Não foi servido almoço.

Este conteúdo é útil para você? 😓 Não é útil 😕 Não sei 😐 Normal 😌 Útil 😀 Muito útil