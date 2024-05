Guilherme Landim se licencia por 120 dias; Guilherme Bismarck retorna à Alece após dois dias fora

O deputado Guilherme Landim (PDT) se licenciou por 120 dias da Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), para poder tratar de assuntos pessoais. O requerimento foi lido nesta quinta-feira (9), no plenário da Casa.

A saída do parlamentar abriu espaço para o retorno do suplente Guilherme Bismarck (PDT), que volta ao exercício após passar dois dias fora do Parlamento estadual devido ao fim da licença do deputado Osmar Baquit (PDT) no dia 6 deste mês.

Baquit se licenciou no fim de dezembro do ano passado, cedendo espaço para manutenção de Bismarck na Casa. Terceiro suplente do PDT, ele vem sendo contemplado com o exercício do mandato desde maio de 2023, com o revezamento de titulares.

Até o momento, quatro pedetistas (Marcos Sobreira, Jeová Mota, Osmar Baquit e Guilherme Landim) já se licenciaram para dar vez ao colega, desde maio.

Outros dois deputados do PDT, Salmito Filho e Oriel Nunes, estão licenciados desde o início do mandato para exercerem o cargo de secretários no Governo Elmano de Freitas (PT). Eles se afastaram da Alece entre fevereiro e março, respectivamente. Na vaga deles, estão Bruno Pedrosa (PDT) e Antônio Granja (PDT).