Bela Gil é nomeada para grupo de transição do governo Lula

A apresentadora e chef de cozinha, Bela Gil, foi nomeada para fazer parte do núcleo de Desenvolvimento Social e Combate à Fome do novo governo eleito. Bela é filha do cantor Gilberto Gil.

A nomeação foi publicada em edição extra do Diário Oficial dessa sexta-feira (11), assinada pelo ex-governador de São Paulo e vice-presidente eleito Geraldo Alckmin (PSB). Na edição foram apresentados outros nomes que farão parte da transição, como a senadora Simone Tebet (MDB-MS) e a ex-ministra Tereza Campello.

Além delas, integram o grupo Márcia Lopes, André Quintão, Renato Maluff e Reinaldo Takarab. Os dois últimos foram nomeados também no Diário Oficial dessa sexta-feira (11).

Em suas redes sociais, Bela Gil disse que ficou honrada com a nomeação e que o cargo acompanha a responsabilidade de buscar "caminhos mais prósperos e saudáveis" para o país.

A transição do governo possui 31 núcleos temáticos. Os trabalhos começaram nessa segunda-feira (7), no Centro Cultural Banco do Brasil (CCBB), em Brasília.

Veja os nomes anunciados por Alckmin para equipe de transição

Coordenadores temáticos

Economia: André Lara Resende, Persio Arida, Guilherme Mello e Nelson Barbosa.

Assistência social: Simone Tebet (MDB-MS), Márcia Lopes, Tereza Campello e André Quintão.

Direitos Humanos:

Deputada federal Maria do Rosário (RS)

Silvio Almeida, advogado

Doutor em economia Luiz Alberto Melkete

Janaina Barbosa de Oliveira, do movimento LGBTQIA+

Rubens Linhares Mendonça Lopes , do setorial do PT para pessoas com deficiência

, do setorial do PT para pessoas com deficiência Deputado estadual Emídio de Souza (SP)

Maria Victória Benevides

Comunicação:

Ex-ministro Paulo Bernardo

Ex-deputado federal Jorge Bittar

César Alvares

Alessandra Ourofino

Igualdade Racial:

Ex-ministra Nilma Lino Gomes

Gilvania Maria Silva, quilombola e doutora em sociologia

Douglas Belchior

Advogado Tiago Tobias, do Coalização Negra

Ieda Leal

Secretário de Planejamento Juiz de Fora (MG), Martins das Chagas

Preta Ferreira, do Movimento Negro e de Moradia de São Paulo

Mulheres

Anielle Franco, diretora do Instituto Marielle Franco e irmã de Marielle

Roseli Faria, economista;

Roberta Eugênio, mestre em direito, pesquisadora do Instituto Alziras e ex-assessora de Marielle Franco;

Maria Helena Guarezi, ex-diretora de Itaipu e amiga de Janja;

Eleonora Menicucci, ex-ministra da Secretaria de Política para Mulheres;

Aparecida Gonçalves, ex-secretária Nacional da Violência contra a Mulher.

Planejamento, Orçamento e Gestão

Guido Mantega, ex-ministro da Fazenda;

Enio Verri, deputado federal (PT-PR);

Esther Dweck, economista e professora da UFRJ;

Antonio Corrêa de Lacerda, presidente do Conselho Federal de Economia

Indústria, Comércio, Serviços e Pequenas Empresas