Bancada do Ceará é a que mais votou contra a PEC dos Precatórios na Câmara

De todas as bancadas estaduais na Câmara dos Deputados, a do Ceará foi a que reuniu, proporcionalmente, o maior número de parlamentares contrários à PEC dos Precatórios. Apesar do esforço da maioria dos deputados cearenses para barrar a matéria, o texto-base da proposta acabou sendo aprovado com 323 votos favoráveis em segundo turno na noite de terça-feira (9).

Agora, a matéria precisa passar por mais duas votações no Senado.

Dos 22 deputados federais do Ceará, apenas sete votaram a favor da PEC. Os 15 votos contrários representam 68% da bancada. Além da cearense, só a bancada de Pernambuco votou, em sua maioria, contra o texto-base. Dos 25 deputados pernambucanos, 13 se manifestaram contra a matéria – uma rejeição de 52% –, dois se abstiveram e dez votaram favoráveis à proposta.

No caso do Ceará, a votação em segundo turno do texto-base atingiu maior rejeição, se comparada à do primeiro turno, que ocorreu no dia 5 de novembro. A mudança entre os dois cenários se deu por conta do PDT.

O fator PDT

O partido, inicialmente, costurou um acordo para abrandar trechos da PEC. Na primeira votação, 15 dos 24 parlamentares do PDT na Câmara votaram a favor da matéria. Na bancada cearense, cinco dos quatro deputados seguiram a tendência nacional. O único voto divergente foi de Idilvan Alencar (PDT).

Esse apoio causou reação de parte do eleitorado pedetista, que criticou a decisão da legenda. O clima no partido ficou ainda mais delicado quando o ex-governador e ex-ministro Ciro Gomes (PDT) decidiu suspender sua pré-candidatura à Presidência da República por discordar do posicionamento dos correligionários na Casa.

Na última terça, o partido promoveu um realinhamento interno e recuou da orientação inicial, indicando que os deputados votassem contra a PEC no segundo turno.

Segundo turno

Diante da nova conjuntura, a bancada cearense recebeu um acréscimo de cinco votos contrários ao texto-base. André Figueiredo (PDT), Eduardo Bismarck (PDT), Leônidas Cristino (PDT) e Robério Monteiro (PDT) passaram a votar contra a matéria. Mauro Filho (PDT), exonerado da secretaria estadual de Planejamento e Gestão (Seplag) para assumir a cadeira na Câmara, também seguiu a tendência do partido.

VEJA COMO VOTOU CADA DEPUTADO DO CEARÁ:

SIM

AJ Albuquerque (PP)

Capitão Wagner (Pros)

Dr. Jaziel (PL)

Genecias Noronha (Solidariedade)

Heitor Freire (PSL)

Júnior Mano (PL)

Vaidon Oliveira (Pros)

NÃO

André Figueiredo (PDT)

Célio Studart (PV)

Danilo Forte (PSDB)

Denis Bezerra (PSB)

Domingos Neto (PSD)

Eduardo Bismarck (PDT)

Idilvan Alencar (PDT)

José Airton (PT)

José Guimarães (PT)

Leônidas Cristino (PDT)

Luizianne Lins (PT)

Mauro Benevides Filho (PDT)

Moses Rodrigues (MDB)

Pedro Bezerra (PTB)

Robério Monteiro (PDT)

Apoio à PEC

Além de Ceará e Pernambuco, apenas Mato Grosso do Sul e Distrito Federal atingiram ao menos 50% de votos contrários à PEC.

Na outra ponta da lista está Roraima, em que todos os deputados votaram a favor da matéria.

Ao todo, aqueles parlamentares que se opunham à PEC dos Precatórios em 15 estados brasileiros não conseguiram representar mais de 30% da Câmara.