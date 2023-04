Após mudanças na Funsaúde, Elmano aponta foco em convocação de concursados e interiorização da saúde

Com a extinção da Funsaúde aprovada em regime de urgência e por unanimidade na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na última terça-feira (4), o governador Elmano de Freitas (PT) afirmou que agora o foco da gestão em Saúde no Estado será a convocação dos aprovados no concurso e a interiorização do serviço com reestruturação de hospitais. A declaração foi feita após reunião com o Governo Federal, em Brasília, na quarta-feira (6).

"O que é importante é a garantia de que praticamente 6 mil servidores serão concursados, contratados pela Secretaria de Saúde do Ceará para garantir estabilidade no serviço público. Nos próximos 20 ou 30 anos, nós teremos servidores concursados, estatutários para prestar o serviço", dise o governador.

No próximo mês, o projeto aprovado em meio a um acordo entre base e oposição prevê a nomeação de 600 profissionais. Em setembro e em dezembro, o Estado quer convocar mais 600 e 800 trabalhadores, respectivamente, totalizando 2 mil em 2023.

De acordo com a secretária da Saúde do Ceará, Tânia Coelho, a expectativa é nomear os demais até 2026, chegando a 6 mil profissionais em atividade.

Elmano afirmou ainda que a gestão irá trabalhar para o "processo de interiorizaão" da Saúde no Estado. De acordo com ele, "o desafio é aproximar a rede pública de onde o cidadão mora. Por isso vamos ainda construir e colocar para funcionar três hospitais públicos regionais e aumentar o serviço de tratamento do câncer nos hospitais regionais".

Os primeiros aprovados que forem convocados irão reforçar as equipes no Hospital Geral de Fortaleza (HGF), no Hospital de Messejana Dr. Carlos Alberto Studart Gomes (HM) e no Hospital Infantil Albert Sabin (Hias).

A nomeação dos novos aprovados ocorrerá 30 dias após a publicação da lei, seguindo um cronograma específico:

600 vagas em maio

600 vagas em setembro

800 vagas em dezembro

Reunião em Brasília

O governador cearense esteve em Brasília nesta quarta-feira (5) e participou de uma reunião com o presidente Lula (PT), demais governadores e ministros.

Um dos focos do encontro foi a presentação e assinatura dos decretos que atualizam a regulamentação do Marco Legal do Saneamento.

O presidente assinou decretos que permitem tanto o setor privado como as empresas públicas aumentarem seus investimentos em esgotamento sanitário e água tratada.

"Para o Ceará isso é muito importante porque possibilita aumentar ainda mais a capacidade de investimento da Cagece para que possa investir em outras regiões que hoje não têm esgotamento sanitário. Estamos iniciando no Cariri e vamos iniciar na Região Metropolitana de Fortaleza, nós vamos poder fazer os projetos para ampliar para outras regiões", concluiu o governador.