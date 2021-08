Apoiadores de Bolsonaro e Lula entram em embate na Beira-Mar durante evento com ex-presidente

Grupos de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro (sem partido) e do ex-presidente Lula (PT) protagonizaram um embate na noite de sábado (21) na Avenida Beira-Mar. O confronto ocorreu em frente ao hotel onde acontecia evento com a presença do líder petista e do governador Camilo Santana (PT).

Vestidos de verde e amarelo, um pequeno grupo de apoiadores do atual presidente se reuniu em frente ao hotel com bandeiras do Brasil e faixas com os dizeres "Lula ladrão".

Como resposta ao manifesto, um segundo grupo, dessa vez pró-Lula, se formou do lado contrário da avenida, dando início ao embate verbal.

Legenda: Os ânimos se exaltaram após um apoiador de Lula tomar uma das faixas do grupo contrário Foto: Reprodução

O confronto se intensificou quando um dos manifestantes petistas tomou uma das faixas do grupo rival. Em vídeo, é possível ver o manifestante arrastando a faixa pela avenida sob gritos e aplausos dos companheiros.

A Polícia foi chamada e uma viatura da PM esteve no local. Nos registros, os policiais, ainda dentro do carro, conversam com os manifestantes.

Visita ao Ceará

O ex-presidente Lula chegou ao Ceará nesta sexta-feira (20), quando foi recepcionado pelo governador Camilo Santana, com quem esteve reunido no mesmo dia, e por parlamentares petistas.

Já no sábado (21), Lula realizou visita ao Porto do Pecém e se encontrou com representantes de movimentos sociais e influenciadores digitais.

A agenda política será retomada na segunda-feira (23), quando ele se reunirá com prefeitos petistas no Ceará e terá reuniões com lideranças políticas do Estado.