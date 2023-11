André Figueiredo promete pedir na Justiça mandato de deputados que usarem carta de anuência

Presidente nacional interino do PDT, o deputado federal cearense André Figueiredo prometeu que o partido irá requerer na Justiça o mandato de todos os parlamentares cearenses que tentarem usar a carta de anuência para sair da legenda por infidelidade partidária.

Na última quarta-feira (8), sob comando do agora presidente destituído do PDT Ceará, o senador Cid Gomes, o diretório do Estado concedeu o benefício a nove deputados estaduais titulares, cinco suplentes, quatro deputados federais e dois suplentes. Conforme mostrou o Diário do Nordeste, a ampla maioria dos deputados planeja acionar a Justiça para deixar o partido.

Veja também

Durante evento de apresentação da comissão provisória do partido, realizado na Câmara Municipal de Fortaleza, Figueiredo ressaltou que tais cartas são “nulas”, já que a Executiva Nacional do PDT derrubou a decisão do PDT Ceará.

André Figueiredo (PDT) Presidente nacional interino do PDT “Qualquer parlamentar que se utilizar de uma carta de anuência nula para pedir desfiliação por justa causa, o partido não vai apenas contestar, o partido vai requerer de imediato o mandato daquele parlamentar por infidelidade partidária, não vamos ficar só na defensiva”

“Qualquer parlamentar que tenha posse de um mandato dado pelo partido e pelo povo cearense, ele tem responsabilidade com o PDT, então nós requeremos o mandato dele já de imediato caso ele judicialize por infidelidade partidária”, reforçou Figueiredo.

“Respeito”

Figueiredo também respondeu ao ataque feito por Cid Gomes a ele na última quinta-feira (9). O senador cearense disse que não há mais diálogo possível entre ele, Figueiredo e Carlos Lupi, ministro da Previdência Social do Governo Lula (PT).

"Se o Lupi me ligar agora, eu não atendo, porque eu não o respeito mais. Se o André me ligar, eu não atendo, porque não o respeito mais. Eles não são democratas, eles não têm a menor noção do que é democracia", disparou Cid.

Já Figueiredo disse que a recíproca não é verdadeira e ironizou a dificuldade de falar com Cid.

André Figueiredo (PDT) Presidente nacional interino do PDT “Estou acostumado com isso, no meio da eleição do Robertinho (Roberto Cláudio) tentei ligar várias vezes e o senador não atendia ninguém. Mas eu quero apenas dizer o seguinte, como disse o presidente Flávio Torres, eu atendo telefone de todo mundo, eu só tenho a lamentar essa postura do senador, porque se ele não nos respeita e diz que nós não somos democratas, olha só, nós estamos em uma postura sempre de defesa intransigente da democracia. A história da gente fala mais que nossas palavras. Então, eu digo, se ele não nos respeita, a recíproca não é verdadeira, eu continuo respeitando ele”

Apresentação

Figueiredo participou, ao lado do ex-ministro Ciro Gomes (PDT), da apresentação da nova comissão provisória do PDT Ceará, que irá comandar a sigla até o fim do ano.

Entre os pedetistas presentes estava o prefeito de Fortaleza, José Sarto, que evitou comentar sobre a crise interna no partido.

"Eu creio que a discussão feita pelo partido é legítima e os dirigentes que devem fazê-la. Quando oportunamente vier o ano que vem, 'quando fevereiro chegar, a saudade já não mata a gente'", comentou.