Alece aprova projeto que obriga supermercados a fixarem placas com validade de produtos em promoção

A Assembleia Legislativa do Ceará (Alece) aprovou, nesta quarta-feira (19), projeto de lei que obriga hipermercados e supermercados que comercializam produtos perecíveis a fixarem placas ou cartazes com a data de validade de produtos em promoção que estiverem a menos de 10 dias do prazo de consumo.

Normalmente, esses produtos são caracterizados apenas por etiquetas que informam a redução no preço e sinalizam que eles estão próximos da validade, mas sem exposição da data. Autor da matéria, o deputado Marcos Sobreira (PDT) justifica que a medida busca padronizar a informação para evitar confusão nos consumidores, que, por vezes, levam alimentos que sequer terão tempo de ingerir.

Veja também Germano Ribeiro Rede Burger King é condenada por mandar empregado alterar validade de produtos vencidos Negócios 'Vencidinhos': alimentos prestes a perderem validade ficam até 80% mais baratos em supermercados

A proposta estabelece, inclusive, o prazo de vencimento deve estar fixado próximo ao preço e ao local de exposição do alimento em tamanho que permita a nítida visualização pelo cliente. A medida deve valer apenas para os hipermercados e supermercados que tenham cinco caixas ou mais. O recorte pelo porte do local foi estabelecido por meio de emenda proposta pelo líder do Governo Estadual na Alece, deputado Romeu Aldigueri (PDT).

Anteriormente, o texto previa que estabelecimentos que comercializam produtos perecíveis, inclusive mercearias e padarias, se adequassem à regra.

Os hipermercados e supermercados terão 90 dias para se adequar a nova norma a partir da data de publicação da lei no Diário Oficial do Estado. Para isso, a medida ainda precisa ser sancionada pelo governador Elmano de Freitas (PT).