"A França também disse não à extrema-direita", diz Izolda Cela ao parabenizar vitória de Macron

A governadora Izolda Cela (PDT) disse, ao parabenizar a reeleição do presidente francês Emmanuel Macron neste domingo (24), que o país europeu "também disse não à extrema-direita". A mensagem foi postada pela Chefe do Executivo cearense no final da tarde, após a confirmação do resultado das eleições na França.

Na mesma mensagem, Izolda também desejou que o país "tenha uma trajetória de sucesso, com respeito à democracia e à justiça social". Macron disputou o cargo de presidente com a candidata da extrema-direita Marine Len Pen.

Cinco anos atrás, Macron conquistou uma vitória expressiva também sobre Marine. Na ocasião, ele se tornou o mais jovem presidente francês.

No discurso em que reconheceu sua derrota, Le Pen afirmou que o resultado, apesar de negativo, representa esperança para ela.

De acordo com projeções iniciais, Macron reuniu cerca de 58,2% dos votos, enquanto Le Pen foi a escolhida de 41,8% dos eleitores. Na edição passada, a distância entre os candidatos foi mais expressiva.

A candidata aproveitou o momento para lembrar que a França passará por eleições legislativas em breve e que, por isso, a derrota da extrema-direita nas eleições presidenciais não pode ser encarada como o fim.