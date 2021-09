7 de setembro: Camilo Santana pede fortalecimento da democracia e das instituições brasileiras

O governador do Ceará, Camilo Santana (PT), usou as redes sociais para pedir que os atos deste 7 de setembro reforcem "os ideais do respeito, da tolerância e da justiça social".

Na publicação, o gestor destacou, ainda, a necessidade de fortalecimento "da democracia e das instituições brasileiras", para que o Brasil seja "um país mais desenvolvido, mais humano e de paz".

Legenda: Camilo Santana volta a se manifestar sobre tensões políticas e sociais que marcam este 7 de setembro Foto: Reprodução

No último sábado (4), Camilo já havia se manifestado por meio das redes sociais para criticar "quem tenta usar o 7 de setembro para estimular o ódio, a intolerância e o desrespeito à democracia".

As publicações do chefe do executivo estadual ocorrem em meio a tensões no Ceará e em todo o Brasil envolvendo atos a favor e contra o presidente Jair Bolsonaro (sem partido), cujas ameaças de ruptura com as instituições têm aumentado os desgastes com os poderes Legislativo e Judiciário.