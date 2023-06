50 anos da Unifor serão homenageados em sessão solene na Alece nesta sexta (30)

Os 50 anos de existência da Universidade de Fortaleza (Unifor), da Fundação Edson Queiroz, serão homenageados em sessão solene na Assembleia Legislativa do Ceará (Alece), na manhã desta sexta-feira (30). O requerimento é de autoria dos deputados pedetistas Evandro Leitão, presidente da Casa, e Queiroz Filho, com subscrição de Almir Bié (PP), Juliana Lucena (PT), Lucinildo Frota (PMN), Marta Gonçalves (PL) e Stuart Castro (Avante).

Para Evandro Leitão, a Unifor tem sido referência no Norte e Nordeste pela qualidade de seu corpo docente, estrutura e ensino, tendo formado diversos profissionais de renome com atuação no Ceará, no Brasil e no exterior.

"Os cearenses sabem que podem contar com a excelência e o trabalho sério da Unifor, da graduação à pós-graduação, com uma formação que preza pela prestação de serviço à sociedade para entregar ao mercado de trabalho profissionais dedicados, íntegros e muito bem qualificados nas mais diversas áreas do conhecimento", diz o parlamentar.

Já o deputado Queiroz Filho destaca a excelência educacional da Unifor. "Como alguém que valoriza o ensino como ferramenta essencial para a inserção no mercado de trabalho e a formação de cidadãos, fui autor do requerimento da sessão solene em comemoração dos 50 anos da Universidade de Fortaleza, reconhecendo o trabalho de excelência exercido pela instituição, prezando por estrutura física admirável e, principalmente, profissionais capacitados em transmitir seus conhecimentos direcionados para suas respectivas áreas", ressaltou.

'Estamos muito felizes'

A presidente da Fundação Edson Queiroz, Lenise Queiroz Rocha, disse que se sente honrada com a homenagem à Unifor. "Por ser a Casa do Povo, constituída por legítimos representantes eleitos dos cearenses, a homenagem representa um reconhecimento da população do Ceará ao trabalho iniciado há 50 anos pelos meus pais, Yolanda e Edson Queiroz. Estamos muito felizes e ao mesmo tempo comprometidos em dar continuidade a esse legado", contou.

Segundo Lenise, a universidade tem contribuído "não só para a formação profissional de mais de 110 mil pessoas desde 1973, mas, também, para o desenvolvimento social, cultural e econômico do nosso Estado".

Reitor da Unifor, o professor Randal Pompeu lembra do papel visionário que teve o fundador da instituição de ensino. "O industrial Edson Queiroz sempre foi um homem à frente do seu tempo e a prova inconteste disso foi a criação da Unifor, num período em que poucos davam a devida e justa atenção ao papel transformador da educação. Cabe-nos, agora, dar continuidade a esse legado, tendo como referência o slogan: 'ensinando e aprendendo'", ressaltou.

50 anos da Unifor

A Unifor completou 50 anos de existência em 21 de março deste ano. Nesse período, a instituição contribuiu não só para a formação técnica, mas, também, humana, de mais de 110 mil profissionais.

Ao longo do tempo, a universidade acumula várias experiências exitosas no ensino, na pesquisa e na extensão, com credibilidade e reconhecimentos nacional e internacional. Em razão disso, é, atualmente, a melhor instituição particular de ensino superior das regiões Norte e Nordeste, segundo o ranking britânico Times Higher Education (THE).

Para celebrar 50 anos, foi lançada em março deste ano uma extensa programação que ocorrerá durante todo o ano, incluindo eventos de arte, educação e cultura para os mais diversos públicos-alvo: alunos, funcionários e população em geral. Também fez parte da comemoração alusiva aos 50 anos o lançamento da nova marca da Unifor.

Confira a programação completa comemorativa ao cinquentenário da Unifor: www.unifor.br/50anos.

Serviço

Sessão solene na Alece (50 anos Unifor)

Data: Sexta-feira, 30 de junho de 2023

Horário: 9h

Local: Plenário 13 de Maio (R. Barbosa de Freitas, 2674 - Dionísio Torres)