Emilio Ribas e Unifor fazem parceria de aulas práticas para alunos de medicina

Pelo segundo semestre consecutivo, o Complexo de Saúde Emilio Ribas e a Universidade de Fortaleza fecham parceria para aulas práticas em ciências básicas e exames complementares.

No semestre vigente, até o dia 20 de junho, 22 alunos do 4º semestre do curso de medicina da Unifor participam das aulas práticas.

O propósito da parceria é ofertar aos estudantes universitários uma vivência aplicada na identificação de exames laboratoriais adequados a serem solicitados, como exames cardiológicos e hemogramas, além de conhecer as indicações, técnicas empregadas e resultados dos exames complementares mais comuns da prática clínica.