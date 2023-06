Nesta semana, o agro cearense mostra sua força na Pecnordeste

Esta é a semana da Pecnordeste, maior feira da extensa cadeia produtiva da agropecuária da região nordestina.

Ela se realizará do dia 15, quinta-feira, ao dia 17, sábado, no Centro de Eventos do Ceará, cujo Pavilhão Oeste, na Avenida Washington Soares, será 100% ocupado pelos 502 estandes de igual número de pequenas, médias e grandes empresas, algumas das quais da indústria e da agroindústria.

Por exemplo: a multinacional New Holland e a cearense Cemag exibirão seus novos produtos—tratores, máquinas e equipamentos de uso nas diferentes áreas da agricultura e pecuária brasileiras.

Neste ano, a Pecnordeste – um evento promovido e realizado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Ceará (Faec) – baterá todos os recordes de público (são esperadas 50 mil pessoas nos três dias da feira) e de expositores, o que revela a força e o prestígio que ela alcançou em apenas dois anos sob nova administração.

Para além de importante vitrine de produtos e serviços, a Pecnordeste é também um evento técnico-científico que contribui para a maior integração das cadeias produtivas do agro, por meio de uma programação de palestras, oficinas, mesas redondas e exposição de trabalhos científicos.

Exemplo: na sexta-feira, 16, A Embrapa Agroindústria Tropical, com sede em Fortaleza, abordará as questões da cadeia produtiva do caju por meio de minicursos que tratarão da “Cajucultura de Alta Performance” e da “Nutrição do Cajueiro”, ministrados pelos pesquisadores Luiz Serrano e Carlos Taniguchi, respectivamente.

No sábado, 17, o chefe-geral da Embrapa cearense Gustavo Saavedra mediará a palestra “Cajucultura: Uma cadeia repleta de oportunidades, mas com muitos desafios e ameaças", que apresentará o panorama do cultivo de caju no Ceará e no Nordeste.

Neste ano, a Pecnordeste mostrará algumas novidades, das quais a primeira será o Espaço Pet, destinado à exposição dos produtos e serviços das empresas que cuidam da boa saúde dos animais de estimação, principalmente cães e gatos.

Outro novo espaço será o da Carcinicultura, que ocupará a maior área da exposição. Dezenas de criadores de camarão, incluindo os da região de Morada Nova, mobilizados pela sua Associação dos Criadores de Camarão do Ceará, a ACCC, estarão na feira, que também terá estande da Samaria Camarões, cujo dono, o cearense Cristiano Maia, é o maior criador de camarão do país.

Mais uma boa novidade da Pecnordeste 2023 será o I Encontro das Mulheres do Agro Cearense, que terá a participação, como palestrantes, da maior produtora de soja do Piauí, Ani Sanders, superintendente do Grupo Progresso; da nova superintendente do Banco do Nordeste no Ceará, Eliane Brasil; da pesquisadora da Embrapa Aline Teixeira; da vice-presidente do Complexo do Pecém, Rebeca Oliveira; e da diretora do Sítio Barreiras (maior produtor de bananas do Nordeste), Cristiane Martinazzo.

O presidente da Faec, Amílcar Silveira, e o superintendente do capítulo cearense do Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar-CE), Sérgio Oliveira, que organizam a Pecnordeste 2023 com o apoio do Sebrae-CE, não escondem seu entusiasmo com a dimensão que, nos últimos dois anos, ganhou o evento.

Eles contaram à coluna que tiveram dificuldade para atender à demanda de empresas do Ceará e de outros estados que pediram espaço para expor seus produtos durante a feira.

Mas já anteciparam que, no próximo ano, a Pecnordeste dobrará de tamanho de novo: “Vamos ocupar todo o piso superior do Pavilhão Oeste do Centro de Eventos”, disse Amílcar Silveira, antecipando que haverá um espaço destinado às tecnologias e às inovações que se observam no agronegócio regional nordestino.

A agroindústria terá também, na Pecnordeste 2024, uma área própria para mostrar o cultivo do algodão e da soja e seu beneficiamento pela indústria. Na Chapada do Apodi, no Leste cearense, crescem na velocidade do frevo a cotonicultura e a sojicultura, graças a investimentos privados que se fazem com assistência técnica e tecnológica da Embrapa Algodão.

A Pecnordeste ganhou tanta relevância que, neste ano, o governador Elmano de Freitas, repetindo o gesto do ano passado de sua antecessora Izolda Cela, confirmou sua presença à solenidade de abertura do evento, que será às 9 horas de quinta-feira, 15.