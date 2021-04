Salário mínimo deve ser reajustado para R$ 1.147 em 2022, prevê governo

O governo federal deve ajustar o salário mínimo de R$ 1.100 para R$ 1.147 em janeiro de 2022. É o que prevê o projeto que estabelece as diretrizes para o Orçamento do ano, que será enviado ao Congresso até esta quinta-feira (15).

O reajuste, segundo previsão do Ministério da Economia, será de 4,3%, sem ganho real aos trabalhadores. De acordo com um membro da pasta que participa da elaboração do texto, o aumento refletirá apenas a projeção do Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para 2021.

Será o terceiro ano seguido que o piso nacional não terá aumento acima da inflação, mantendo o plano do governo Jair Bolsonaro (Sem Partido), que acabou com a política de ganhos reais que vigorou no Brasil por mais de duas décadas.

O projeto ainda passa por finalização e pode sofrer ajustes. Esta é a primeira etapa para a construção do Orçamento e dá as bases para as contas de 2022, ano eleitoral.

A estimativa da Lei de Diretrizes Orçamentária (LDO) para o salário mínimo pode ser alterada ao longo da tramitação do projeto no Legislativo. O novo valor só entrará em vigor depois que o presidente da República assinar um decreto formalizando o cálculo.