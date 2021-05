Presença feminina aumenta, mas Ceará ainda tem 16 câmaras municipais sem vereadoras

A presença feminina nas câmaras municipais do Ceará aumentou nos últimos quatro anos. É o que constata uma pesquisa realizada pelo Diário do Nordeste em todas as 184 casas legislativas cearenses. Por outro lado, os dados apontam que, mesmo representando 52,9% do eleitorado, as mulheres ocupam apenas 18% das vagas nas câmaras municipais.

A representatividade chega a ser inexistente, no entanto, em 16 cidades, nas quais nenhuma mulher foi eleita no ano passado.

Leia a série completa Política Candidatas fictícias são cooptadas por líderes partidários, familiares e até patrões no Ceará

O contraste entre as duas realidades fica mais evidente em municípios como Baixio, Chaval e Pindoretama, onde mais da metade das cadeiras no Legislativo é ocupada por mulheres.

Essas vereadoras ressaltam o papel de ações afirmativas na política, a importância da cota feminina de 30% de participação e revelam os preconceitos que enfrentam na política.

"Já escutei que era inexperiente e não servia para a política”, conta uma das vereadoras de Baixio, cidade cearense com maior proporção de vereadoras eleitas em 2020.

Para a segunda reportagem da série “Por mais mulheres”, que aborda as barreiras da representatividade feminina na política, o Diário do Nordeste usou dados disponíveis na Justiça Eleitoral e consultou o site das câmaras municipais.

Participação mínima

Ao todo, os cearenses elegeram, no ano passado, 395 mulheres para o cargo de vereadora, de um total de 2,1 mil vagas no legislativo. Comparado a 2016, quando foram eleitas 355 parlamentares do sexo feminino, o aumento foi de 11,2%.

Para a professora de Teoria Política da Universidade Estadual do Ceará, Monalisa Torres, a primeira hipótese para esse crescimento é a legislação que obriga a participação de pelo menos 30% das mulheres nas candidaturas de um mesmo partido.

Soma-se a isso, segundo ela, a decisão do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), em 2018, obrigando que 30% dos recursos do Fundo Eleitoral também sejam destinados às campanhas de candidatas. A regra vale ainda para o tempo de propaganda eleitoral gratuita no rádio e na televisão.

Monalisa Torres Cientista política “Não só garantir espaço na disputa, mas investir nessas candidaturas, certamente, ajudou muito. Outro fator é a própria informação da população e a participação política das mulheres, que tem sido discutida mais fortemente nos últimos tempos"

A Lei das Eleições (Lei nº 9.504/1997) estabelece o percentual mínimo de participação feminina em cada chapa partidária. Conforme o Diário do Nordeste mostrou, na última quarta-feira (26), situações em que a regra é desrespeitada têm sido alvo de punição da Justiça Eleitoral, inclusive com a cassação de toda a chapa de candidatos, incluindo tanto homens quanto mulheres.

“(...) Cada partido ou coligação preencherá o mínimo de 30% e o máximo de 70% para candidaturas de cada sexo”

A jurisprudência consolidada pelo TSE aponta que, caso o percentual não seja atingido, o partido deve reduzir o número de candidaturas masculinas até que se chegue à cota.

Neste mês de maio, o Tribunal Regional Eleitoral do Ceará (TRE-CE) lançou a campanha “Por cotas reais”, que tem como objetivo incentivar a representatividade no cenário político através de ações afirmativas de inserção e incentivo às mulheres.

Cota de 30%; representação de 18%

Apesar dos avanços que essas regras representam, conforme aponta Monalisa Torres, ainda há uma distância entre os espaços reservados às candidaturas femininas na campanha e o reflexo disso em representatividade nas câmaras municipais.

Monalisa Torres Cientista política “Mesmo que tenha a obrigatoriedade dos 30%, isso não repercute na prática. É o retrato da dificuldade que existe para que mulheres possam acessar esses espaços. Fica claro que existem diferentes formas de se criar obstáculos à participação delas.”

No caso do Ceará, em média, a participação de mulheres no legislativo municipal é de 18%. Em 2016, o valor era ainda mais baixo, 16%.

Onde elas são maioria

Enquanto são discutidas iniciativas para tentar incentivar e garantir a presença de mulheres no legislativo, no município de Baixio, no Centro Sul do Ceará, a situação é diferente do cenário nacional.

Pela segunda vez consecutiva, a população elegeu mais mulheres que homens para a Câmara. Na atual legislatura, o município é o que tem, proporcionalmente, mais vereadoras. Das nove vagas, seis são ocupadas por mulheres.

Legenda: Posse dos vereadores e do prefeito do municípios de Baixio Foto: Divulgação

Uma delas é Herminia Ferreira Candido (PDT) que, em 2020, repetiu o bom desempenho que teve nas eleições de 2016 e foi, novamente, a segunda mais votada na cidade. Ela atribui a composição majoritariamente feminina na Câmara à cota de participação nas disputas.

Herminia Ferreira Candido (PDT) Vereadora em Baixio “Acredito que as mulheres estão ocupando seu espaço, mas também precisamos considerar que, por conta das cotas, fruto de políticas afirmativas para ampliar a participação feminina, os partidos se veem obrigados a reservar uma participação.”

No entanto, a vereadora ressalta que só a reserva de vagas não é suficiente. A pedetista destaca que é necessária a retirada de obstáculos que tornam a disputa para mulheres mais difícil.

“Há uma histórica exclusão das mulheres, muitas ainda têm dificuldade de ocupar cargos de poder, de serem eleitas e de terem voz ativa (...) Eu mesma já me senti discriminada por ser mulher e estar concorrendo a esse cargo, já escutei que era inexperiente e não servia para a política”, afirma.

Além de Baixio, outros dois municípios cearenses têm mais mulheres que homens eleitos no legislativo municipal, é o caso de Chaval e Pindoretama.

Mulheres na Mesa Diretora

Já em Cariré, três mulheres foram eleitas no ano passado. Após a posse, todas conseguiram vaga na Mesa Diretora da Câmara Municipal. Além da mais votada na cidade, a vereadora Virginia Souza Aguiar (PDT), que preside o Legislativo, comandam ainda os trabalhos as vereadoras Sandra Aguiar (PDT) e Lucy Ximenes (PDT), primeira e segunda secretárias, respectivamente.

Legenda: A vereadora Virginia Souza Aguiar (PDT) preside o Legislativo em Cariré Foto: Arquivo pessoal

“Ao todo, éramos quatro mulheres disputando vagas na Câmara, mas só nós três fomos eleitas. Ainda assim, foi um ganho muito grande para o município porque teremos um olhar diferenciado, mais sensível a algumas demandas”, disse.

Já na gestão da Câmara, uma mudança visível: Virginia aponta que a equipe de assessores é composta majoritariamente por mulheres – a exceção é um servidor do sexo masculino.

A presidente, que também ocupa o cargo de primeira-dama no município, conta que mantém diálogo constante com o marido, o prefeito Antônio Martins (PDT), para pensar em políticas públicas voltadas para as mulheres.

Virginia Souza Aguiar (PDT) Presidente da Câmara de Cariré “Tudo isso é importante porque fortalece o interesse das mulheres pela política. Uma ação dessa, a nossa presença na Câmara, tudo pode ser um pontapé inicial para que outras mulheres também queiram participar, e participar de fato e de direito, não para constar na cota, mas para disputar de igual para igual, ser eleita e fazer a diferença.”

Cadê as mulheres?

Enquanto os avanços ocorrem, ainda que lentos, nessas cidades, em outros 16 municípios a população não elegeu mulheres entre os representantes no Legislativo.

Um dos casos que mais chama atenção é o de Capistrano. A cidade elegeu, em 2016, cinco vereadoras, sendo três as mais votadas pela população. Já na disputa do ano passado, Marta Mendonça (PSD) foi a que chegou mais perto. No entanto, com 380 votos, conseguiu apenas ficar na suplência.

A pedagoga ainda busca uma explicação para o mau desempenho de outras concorrentes. “No meu caso, era a primeira vez que tentava, estava com pouco recurso, foi mais na cara e na coragem, já me vi como uma felizarda, mas, nos outros casos, acho que foi o desgaste natural mesmo, a população se sentiu decepcionada com alguns mandatos, a política desgasta”, avalia.

A solução está no Legislativo

Para a cientista política Monalisa Torres, um caminho para evitar essa discrepância de participação é criar um percentual mínimo de vagas reservadas no Legislativo para mulheres.

A secretária judiciária do Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, Orleanes Cavalcanti, também reforça o papel do próprio Poder Legislativo em mobilizar a representatividade feminina.

Orleanes Cavalcanti Secretária judiciária do TRE-CE “A Justiça Eleitoral não pode avançar nesse sentido, tem que ser o legislador. O próximo passo é a reserva de vagas nos assentos do Legislativo, para que se possa aumentar efetivamente a participação da mulher.”

“Nós temos muitas mulheres interessadas na política, que apresentam candidaturas viáveis e mandatos viáveis. (Mas) Ainda estamos longe de alcançar esse mínimo de ocupação”, acrescenta Orleanes.

Monalisa Torres reforça que a responsabilidade ainda recai principalmente sobre os homens. “Porque é esperar que homens legislem em prol de mulheres, afinal, as mulheres são minoria atualmente nos parlamentos. No fim, quem decide sobre a legislação são homens”, conclui.

Vagas reservadas

É justamente de um homem uma das mais recentes propostas para tentar reservar vagas para mulheres nas casas legislativas.

Em março deste ano, o deputado federal Wellington Fagundes (PL-MT) apresentou o projeto de lei (PL 763/2021) propondo mudanças no preenchimento de vagas nas câmaras municipais, assembleias legislativas e na Câmara dos Deputados.

No texto, o petista sugere que a ocupação de vagas seja feita por alternância entre os sexos, a partir da candidata mulher mais votada, até que cada um dos sexos tenha ocupado, no mínimo, 30% das cadeiras disponíveis. Feito isso, segue segundo a ordem de votação recebida, independente do gênero do candidato. A proposta ainda não foi encaminhada às comissões.