Com posse do prefeito, secretários de Fortaleza devem assumir cargos na segunda (4); veja quem são

O prefeito eleito Sarto Nogueira (PDT) e o vice Élcio Batista (PSB) tomam posse à frente da Prefeitura de Fortaleza nesta sexta-feira (1º), mas os 20 secretários e secretárias da Capital já anunciados devem assumir os cargos apenas na próxima segunda-feira (4). O futuro governo também já definiu alguns cargos do segundo escalão, mas os 12 nomes que irão comandar a nova divisão das regionais na Capital ainda não foram divulgados.

Sarto já havia anunciado a lista com os nomes dos 20 secretários no início da tarde da última quarta-feira (30). No mesmo dia, divulgou os titulares de duas coordenadorias especiais que terão status de secretaria. Quanto às regionais, às vésperas de deixar o cargo, Roberto Cláudio (PDT) anunciou a assinatura de um decreto para regulamentar a nova divisão territorial e administrativa de Fortaleza.

Com isso, caberá à nova gestão a nomeação e a consequente acomodação de aliados nas novas funções. A divisão dos 121 bairros será realocada em 39 territórios, dispostos não mais em sete, mas em 12 regionais.

Com o secretariado definido, o prefeito pôde balizar um entrave no Legislativo. Os vereadores aguardaram a decisão do primeiro escalão na gestão e, com isso, puderam decidir pela composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal. A votação ocorre nesta sexta (1º), com apenas uma chapa consensual na disputa.

Perfil do secretariado

Elpídio Moreira - Chefe de Gabinete do Prefeito

Legenda: Elpídio Moreira será secretário-chefe do Gabinete do Prefeito Foto: Reprodução

Elpídio é primo do prefeito Sarto. Ocupou cargo de chefe de Gabinete da Presidência da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará. Nesta quinta (31) sarto pediu renúncia do cargo de Presidente da Casa para assumir a prefeitura.

Élcio Batista - Superintendente do Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor)

Legenda: Élcio Batista assumiu o comando do Iplanfor

Eleito vice na chapa com Sarto, Élcio dividirá funções. Ele promete ser atuante na gestão. Formado em Sociologia, foi Secretário Executivo da Academia Estadual de Segurança Pública (Aesp) e comandou a Secretaria da Juventude de Fortaleza. Também colaborou com a elaboração do plano Fortaleza 2040. Foi chefe da Casa Civil de Camilo Santana.

Renato Lima - Secretário Municipal de Governo

Legenda: Renato Lima será Secretário de Governo Foto: Nah Jereissati

Atuou como secretário municipal da Gestão Regional. Renato coordenou as sete regionais de Fortaleza. Durante a campanha, ele foi coordenador de articulação política do pedetista. Em seguida, atuou na equipe de transição.

Christina Machado - Controladora e Ouvidora Geral do Município

Legenda: Christina Machado vai assumir a Controladoria e Ouvidoria Geral do Município Foto: Reprodução

Christina deixa a função de secretária executiva do Planejamento, Orçamento e Gestão da Prefeitura para assumir a Controladoria.

Fernando Oliveira - Procurador-Geral do Município

Legenda: Fernando Oliveira será o procurador-geral do Município Foto: Divulgação

Foi Procurador Geral do Ceará entre 2007 e 2010. Durante o governo Cid, foi chefe da Procuradoria da Assembleia Legislativa do Estado do Ceará.

Flávia Teixeira - Secretária Municipal de Finanças

Legenda: Flávia assumiu a Secretária Municipal de Finanças

A nova chefe de Finanças da Capital é graduada em Ciências Contábeis e Mestre em Controladoria pela UFC. Tem especialização em Contabilidade e Gestão Pública. Flávia foi analista de Planejamento e Orçamento da Secretaria de Planejamento e Gestão (Seplag) do Governo do Estado.

Marcelo Pinheiro - Secretário Municipal do Planejamento, Orçamento e Gestão

Legenda: Marcelo Pinheiro será secretário de Planejamento, Orçamento e Gestão Foto: Divulgação

Foi chefe de gabinete do ex-prefeito prefeito Roberto Cláudio e também atuou na equipe de transição. Entre 2015 e 2018 foi superintendente da Agência de Fiscalização de Fortaleza (Agefis).

Coronel Eduardo Holanda - Secretário Municipal da Segurança Cidadã

Legenda: Coronel Holanda assumirá a Segurança Cidadã Foto: Camila Lima

Holanda comandou o Corpo de Bombeiros do Ceará, e já atua há mais de 30 anos na corporação. Ele é mestre em Segurança da Aviação e comandou tropas no resgate às vítimas do Edifício Andrea.

Dalila Saldanha - Secretária Municipal da Educação

Legenda: Dalila Saldanha segue na Educação Foto: Camila Lima

Dalila foi oi reconduzida ao cargo pelo prefeito Sarto Nogueira. Dalila já foi secretária executiva da Educação do Ceará.

Ana Estela Leite - Secretária Municipal da Saúde

Legenda: Ana Estela assume a secretaria da Saúde Foto: José Leomar

Formada em pediatria, Estela foi secretária adjunta da Saúde em Fortaleza. Agora assume como titular da Pasta.

Samuel Dias - Secretário Municipal da Infraestrutura

Legenda: Samuel Dias volta para a Secretaria Municipal da Infraestrutura Foto: Helene Santos

Dias foi um dos nomes anunciados pelo PDT para disputar a Prefeitura de Fortaleza, mas acabou preterido. Ex-secretário municipal da Infraestrutura, Dias assumiu a Secretaria de Governo na segunda gestão de Roberto Cláudio. Em seguida, assumiu função na criação do plano de governo da campanha. Também compôs a equipe de transição.

Ferruccio Feitosa - Secretário Municipal da Conservação e Serviços Públicos

Legenda: Ferrucio Feitosa será secretário da Conservação e Serviços Públicos Foto: JL Rosa

Ferruccio ocupou diversos cargos no Governo Cid. Foi secretário especial da Copa, responsável pela obra de reforma da Arena Castelão para o Mundial de 2014. Em 2012 e 2020, esteve na lista de pré-candidatos do PDT, mas acabou preterido por Roberto Cláudio (PDT) e Sarto Nogueira (PDT), respectivamente. Atuou na equipe de transição.

Ozíris Pontes - Secretário Municipal de Esporte e Lazer

Legenda: Ozires Pontes será gestor de Esporte e Lazer Foto: Divulgação

O empresário foi cogitado como pré-candidato a prefeito de Massapê, mas não concorreu. O município é berço político do seu avô, o ex-senador Ozires Pontes, e do seu pai, o senador Luiz Pontes, presidente estadual do PSDB.

Luciana Lobo - Secretária Municipal de Urbanismo e Meio Ambiente

Legenda: Luciana Lobo será secretária do Urbanismo e Meio Ambiente Foto: Divulgação

Atuou como controladora e ouvidora geral do município. A advogada foi secretária-executiva na Secretaria de Turismo do Estado do Ceará e coordenadora jurídica de Atos e Publicações Oficiais da Casa Civil do Governo do Estado.

Alexandre Pereira - Secretário Municipal do Turismo

Legenda: Alexandre Pereira será secretário do Turismo Foto: Fabiane de Paula

Alexandre foi reconduzido ao cargo. Se afastou da função para ser pré-candidato pelo Cidadania à Prefeitura de Fortaleza. Acabou entrando na campanha pedetista após a definição de Sarto Nogueira como o escolhido pelo partido. Empresário, Pereira já foi secretário de Desenvolvimento Econômico do Ceará.

Cláudio Pinho - Secretário Municipal dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social

Legenda: Cláudio Pinho será Secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social Foto: Divulgação

Ex-prefeito de São Gonçalo do Amarante, Cláudio Pinho não elegeu sucessor. Ele já foi vereador de Fortaleza e ocupou cargos na gestão municipal durante os governos de Antônio Cambraia e Juraci Magalhães.

Elpídio Nogueira - Secretário Municipal da Cultura

Vereador reeleito em 2020, o pedetista finaliza o sexto mandato como vereador. Ele é irmão de Sarto. Na gestão Roberto Cláudio, foi secretário dos Direitos Humanos e Desenvolvimento Social (SDHDS).

Rodrigo Nogueira - Secretário Municipal do Desenvolvimento Econômico

Legenda: Rodrigo Nogueira será secretário do Desenvolvimento Econômico Foto: Divulgação

Formado em Administração, atualmente é coordenador de Fomento à Parceria Público-Privada e Concessões na Prefeitura de Fortaleza

Adail Fontenele - Secretário Municipal de Desenvolvimento Habitacional

Legenda: Adail Fontenele será secretário do Desenvolvimento Habitacional Foto: JL Rosa

Comandou a Regional Centro. Adail é engenheiro de carreira da Prefeitura e já ocupou diversos cargos na administração pública, incluindo presidente da Emlurb, e secretário de Infraestrutura, de Transportes, Energia, Comunicação e Obras do Estado.

João Pupo - Secretário Municipal da Gestão Regional

Legenda: João Pupo será secretário de Gestão Regional Foto: Kléber A. Gonçalves

Foi secretário de Conservação e Serviços Públicos do governo Roberto Cláudio. Durante a campanha, foi licenciado para comandar a equipe jurídica. Já exerceu o cargo de Superintendente do Departamento de Trânsito do Ceará (Detran-CE). Na nova função, comandará as 12 regionais de Fortaleza.

