Roberto Cláudio assinará decreto para dividir Fortaleza em 12 regionais

Nas pouco mais de 48 horas que restam a Roberto Cláudio (PDT) como prefeito de Fortaleza, ele ainda assinará um decreto oficializando a divisão da Capital em 12 regionais. A mudança faz parte das propostas do projeto Fortaleza 2040 e foi aprovada pela Câmara Municipal de Fortaleza em 18 de dezembro de 2019.

Quase um ano depois, o prefeito regulamentará a mudança. Coordenado pelo Instituto de Planejamento de Fortaleza (Iplanfor), o Fortaleza 2040 indicou que há uma defasagem entre o plano inicial das regionais, implementado ainda no governo de Juracy Magalhães, e o que a Cidade se tornou desde então.

"Houve uma completa transformação na cidade, que ganhou 800 mil pessoas nesse meio tempo. A cidade cresceu populacionalmente e territorialmente. Havia uma defasagem e uma incapacidade da regional dar uma resposta para qual ela foi concebida, que era descentralizar a presença da Prefeitura", disse o prefeito na manhã desta terça-feira (29) em entrevista à Rádio Verdes Mares.

Com o decreto assinado, o prefeito eleito, Sarto Nogueira (PDT), terá à disposição o novo desenho da Capital já no dia 1º de janeiro. Com isso, ele também poderá indicar 12 – e não mais 7 – titulares para as regionais, podendo acomodar mais aliados nesses cargos.

"Na lei, não criamos cargos, mas distribuímos a estrutura atual de cargos comissionados e terceirizados para as 12 regionais. Não há custo a mais nessa mudança, é basicamente uma redistribuição de sete para doze", explicou. "A grande ouvidoria que a população tem hoje é a regional. Se ela está longe, fica incapaz de dar a resposta que deveria dar", concluiu Roberto Cláudio.