Composição da nova Mesa Diretora da Câmara de Fortaleza é definida; confira cargos

Com o secretariado do Governo Sarto Nogueira (PDT) em Fortaleza definido, a composição da nova Mesa Diretora da Câmara Municipal da Capital para o biênio 2021-2022 foi fechada. Articulada pelo atual presidente do Parlamento, vereador Antônio Henrique (PDT), que busca a reeleição, a chapa que será colocada em votação foi confirmada após negociações com a oposição e com a base governista, para formação de uma chapa única e consensual para eleição da Mesa que ocorre nesta sexta-feira (1º) - mesmo dia da posse dos eleitos.

Maior bancada da Casa, o PDT garantiu três cargos importantes: a presidência, com Antônio Henrique; a 1ª vice-presidência, com Adail Júnior; e a 2ª vice-presidência, com Ana Paula. Outras sete siglas foram contempladas com uma vaga cada.

A oposição ligada ao deputado federal Capitão Wagner (Pros) também ficou com um cargo de destaque na chapa da Mesa: a 1ª secretaria da Casa, a ser ocupada por Julierme Sena (Pros). O grupo de parlamentares oposicionistas chegou a anunciar que lançaria candidatura própria, mas abriu mão após negociações com Antônio Henrique.

Outras siglas que não foram contempladas na atual Mesa Diretora da Câmara garantiram espaço no novo comando da Casa. Entre os escolhidos, estão Eudes Bringel (PSB), como 3º vice-presidente; Guilherme Sampaio (PT), como 2º secretário; e Kátia Rodrigues (Cidadania), como 3ª secretária. Na suplência, ficaram Tia Francisca (PL), José Freire (PSD) e Erivaldo Xavier (PSC).

A Mesa Diretora é responsável por ordenar os trabalhos legislativos e pautar as matérias que serão discutidas no plenário da Câmara.

O presidente da Casa ainda é responsável pelas receitas e despesas do Parlamento, além da prestação de contas.

Confira a relação da chapa definida para a Mesa Diretora:

Presidente: Antônio Henrique (PDT)

1º Vice: Adail Júnior (PDT)

2ª Vice: Ana Paula (PDT)

3º Vice: Eudes Bringel (PSB)

1º Secretário: Julierme Sena (PROS)

2º Secretário: Guilherme Sampaio (PT)

3ª Secretária: Kátia Rodrigues (Cidadania)

1ª Suplente: Tia Francisca (PL)

2º Suplente: José Freire (PSD)

3º Suplente: Erivaldo Xavier (PSC)