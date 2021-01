Em meio à pandemia, posse de vereadores e prefeito ocorre em formato híbrido na Câmara de Fortaleza

Diante do crescimento no número de novos casos da Covid-19, a cerimônia de posse dos vereadores, prefeito e vice-prefeito eleitos em Fortaleza será diferente neste ano. Nesta sexta-feira (1º), eles assumem os cargos na Câmara Municipal da Capital, em um evento que ocorrerá em modelo híbrido.

Tradicionalmente, as cerimônias de posse são grandes eventos, nos quais os eleitos, inclusive, contam com a presença de familiares. Nesta sexta, todavia, será diferente. Cada vereador irá acompanhar a solenidade de seu gabinete e irá até o plenário apenas no momento em que for chamado para assinar o termo de posse.

No plenário, o parlamentar eleito mais idoso dentre os com maior número de legislaturas irá presidir a sessão. No caso da Câmara de Fortaleza, será Elpídio Nogueira (PDT), irmão do prefeito eleito, Sarto Nogueira (PDT). Outros parlamentares de partidos diferentes, escolhidos pelo presidente da sessão, irão secretariar os trabalhos no plenário.

O presidente da sessão será o responsável por convocar por ordem alfabética os vereadores eleitos para se deslocarem ao plenário para assinar o termo de posse. De acordo com a Câmara, eles serão chamados em grupos de cinco.

Depois de tomarem posse, eles poderão registrar chapas para concorrer à eleição da Mesa Diretora, que ocorre no mesmo dia. No entanto, apenas uma chapa deve ser apresentada, a liderada pelo atual presidente da Casa, Antônio Henrique (PDT), que busca a reeleição. Foi divulgada na quinta-feira (31) a composição da chapa, formada após intensas articulações de Henrique com parlamentares da base e oposição.

Posse dos gestores

Em seguida, ocorre a eleição da Mesa Diretora, que terá votação por videoconferência. Após a nomeação da diretoria da Casa, ela dará posse a Sarto Nogueira (PDT) e ao vice-prefeito, Élcio Batista (PSB).

Haverá, ainda, uma solenidade restrita de transmissão de cargo no Paço Municipal, com a presença do prefeito Roberto Cláudio (PDT) e do futuro gestor.