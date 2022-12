Veja concursos e seleções com vagas abertas no Ceará nesta segunda (5)

O Ceará tem, ao menos, três concursos públicos ou seleções com inscrições abertas nesta segunda-feira (5). Para diversas áreas, as vagas contemplam do nível fundamental ao superior. As remunerações chegam a R$ 8.630,69.

Concursos públicos com vagas abertas no Ceará

SEMACE

A Superintendência Estadual do Meio Ambiente (Semace) está com concurso público aberto até 19 de dezembro, no site do Instituto Idecan. Para realizar a inscrição, é necessário pagar uma taxa no valor de R$ 150, ter mais de 18 anos, e possuir graduação completa no curso exigido pela determinada vaga.

Ao todo, o concurso oferece 17 vagas imediatas, sendo 12 para Fiscal Ambiental e 5 para Gestor Ambiental, além de possuir cadastro reserva com 170 vagas.

Os aprovados terão remuneração de R$ 3.931,17 e deverão cumprir carga-horária semanal de 40 horas.

As provas objetivas serão realizadas em Fortaleza, Sobral e Crato, em 5 de fevereiro de 2023.

Confira o edital completo

POLÍCIA MILITAR DO CEARÁ

Ainda aberto, o concurso para 2º Tenente do Quadro de Oficiais Combatentes da Polícia Militar do Ceará (PMCE) receberá inscrições até o dia 21 de dezembro, através do site do Idecan, com taxa de R$ 180,00.

Os critérios para participação incluem ter entre 18 e 29 anos, 11 meses e 29 dias, possuir CNH na categoria B válida, e ter completado o ensino superior. O concurso oferece 112 vagas imediatas.

Inicialmente, a remuneração dos cadetes durante o Curso de Formação de Oficiais será de R$ 4.560,65. Para o aspirante à oficial, o salário chegará a R$ 7.128,23. Sendo promovido à 2° tenente, o profissional deverá receber R$ 8.084,05.

Confira o edital completo

INSTITUTO DE SAÚDE E GESTÃO HOSPITALAR

O Instituto de Saúde e Gestão Hospitalar (ISGH) prolongou o prazo de inscrição em concurso público. Agora, os interessados poderão se inscrever às 16h do dia 22 de dezembro, no site do Instituto Consulplan.

É importante ressaltar que apenas algumas vagas foram contempladas com o aumento do prazo, sendo elas: médico radiologista, médico especialista em endoscopia digestiva, médico cardiologista com especialidade em ecocardiograma, médico hematologista, médico infectologista, médico diarista que tenha residência em clínica médica, auxiliar de serviços gerais e maqueiro.

As remunerações vão de R$ 1.256,21 a R$ 8.630,69.

Para realizar a inscrição, é necessário pagar taxa de R$ 40,00, para cargos de nível fundamental, R$ 60,00, para cargos de níveis médio e técnico, e R$ 120,00, para cargos de nível superior.

Confira o edital completo

Concurso com data de abertura prevista

MARINHA

O concurso da Marinha para admissão às Escolas de Aprendizes-Marinheiros oferece 671 vagas, das quais 623 para homens e 48 para mulheres. A abertura das inscrições deve ocorrer no dia 30 de janeiro de 2023 e seguir até 12 de fevereiro de 2023.

A prova ocorrerá no dia 2 de abril de 2023. Podem participar candidatos com idade entre 18 e 21 anos (completados até 30 de junho de 2024), ensino médio e altura mínima de 1,54m e máxima de 2m.

As oportunidades disponíveis são nas escolas de Fortaleza (CE), Vitória (ES) e Florianópolis (SC) e o curso tem duração de 48 semanas.

Na inscrição, os candidatos podem escolher uma entre três áreas disponíveis para especialização: eletroeletrônica, apoio ou mecânica. Durante o período de capacitação, os recrutas recebem R$ 1.398,30. Já após a formatura, a remuneração é de R$ 2.294,50.

Confira o edital completo