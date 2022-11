Escola de gastronomia oferece 150 vagas gratuitas para cursos

Com foco nas festas de fim de ano, a Escola de Gastronomia Social Ivens Dias Branco (EGSIDB) oferece 150 vagas em cinco cursos diferentes. As inscrições para o processo seletivo são feitas através do site da escola nos dias 29 e 30 de novembro (ciclo 1) e 6 e 7 de dezembro (ciclo 2). É necessário ter 17 anos e Ensino Fundamental completo.

As formações são focadas em panificação, confeitaria e preparações para as festas de Natal e Ano novo. As aulas acontecem no horário noturno e variam entre presencial ou online. Os cursos são:

Presenciais

Básico em panificação;

Doces e salgados para festa;

Panetones: doces e salgados;

Bolos e tortas decoradas.

Online

Pratos quentes.

As aulas acontecem dos dias 5 a 9 de dezembro (ciclo 1) e 12 a 16 de dezembro (ciclo 2).

Damaris Barros Coordenadora pedagógica “Neste final de ano ainda dá tempo aprender novos pratos e aprimorar técnicas. Assim os pequenos empreendedores têm a possibilidade de obter melhores rendimentos em encomendas”

Para mais informações acessar o edital do curso.

SOBRE A ESCOLA

A escola é um equipamento da Secretaria da Cultura do Ceará (Secult), é gerida pelo Instituto Dragão do Mar (IDM) e faz parte do Cultura em Rede, programa da Secult Ceará que integra ações e políticas culturais na sua rede de equipamentos públicos.

O centro de formação, inaugurado em 2018 no bairro Cais do Porto, é um espaço formativo que associa ensino, pesquisa e compromisso social, reconhecendo a riqueza da forma de se alimentar do cearense, os diversos tipos de saberes, a cadeia de produção, promovendo a inovação de produtos, incentivando o empreendedorismo social, qualificando para o mercado de trabalho e contribuindo para o combate à fome, por meio de cursos gratuitos de longa e curta duração, que acontecem na sede da escola ou on-line com transmissão para estudantes em cidades do interior do Ceará.