Veja concursos e seleções com inscrições abertas no Ceará nesta segunda-feira (6)

O Ceará está com diversas vagas de concursos e de seleções abertas nesta segunda-feira (6). As oportunidades são para candidatos com níveis médio, técnico e superior. Salários chegam a R$ 14,7 mil.

Prefeitura de Caucaia

As inscrições para o concurso da Prefeitura de Caucaia seguem abertas até o dia 30 de novembro. Os interessados devem se inscrever no certame por meio do site da Fundação Cetrede, além de pagar a taxa de participação. O valor da inscrição é de R$ 140 para nível superior, R$ 100 para nível médio e R$ 80 para nível fundamental.

São oferecidas 1.920 vagas, além da formação de cadastro de reserva. Os salários variam até R$ 14,7 mil.

>>> Leia o edital

Creci-CE

O Conselho Regional de Corretores de Imóveis do Ceará (Creci-CE) abriu inscrições para um concurso público com oito vagas para profissionais de níveis médio e superior, além de cadastro de reserva. Os salários variam de R$ 2,8 mil a R$ 3,9 mil. São seis vagas para o cargo de Profissional de Suporte Técnico (serviços técnico-administrativo) e duas vagas para Profissional Analista Superior (agente fiscal).

As inscrições seguem até esta terça-feira, 7 de novembro, no site do Instituto de Desenvolvimento Institucional Brasileiro (Idib). Interessados devem pagar taxas de inscrição, que variam entre R$ 80 e R$ 120, a depender do cargo. As provas objetiva e discursiva serão aplicadas no dia 3 de dezembro. A validade do concurso é de dois anos, a partir da homologação.

>>> Leia o edital

Assaí Atacadista

A rede Assaí Atacadista está com mais de 130 vagas temporárias abertas para trabalho no fim do ano no Ceará, com inscrições até a próxima sexta-feira, 10 de novembro. As oportunidades são para reforçar as unidades da empresa durante as festas de Natal e Ano Novo, período em que há um maior volume de clientes nas lojas.

Os interessados devem se cadastrar em dois sites de consultorias de vagas, a AST e a Randstad. O cadastro é exclusivo por esses endereços.

CRMV-CE

O Conselho Regional de Medicina Veterinária do Ceará (CRMV-CE) está com um edital de concurso público aberto para preenchimento de vagas e formação de cadastro de reserva para cargos de nível médio. As oportunidades são para agente fiscal e assistente administrativo.

Interessados devem se inscrever por meio do site do Instituto Quadrix até o dia 6 de dezembro. O valor da taxa de inscrição é de R$ 63. As provas objetivas e discursivas serão realizadas no dia 14 de janeiro de 2024, em Fortaleza.

>> Leia o edital

Inpi

O Instituto Nacional da Propriedade Industrial (Inpi) publicou edital com 120 vagas de nível superior para analista, pesquisador e tecnologista em diversas especialidades. A remuneração pode chegar a R$ 11.205,93.

As inscrições podem ser feitas até 21 de novembro pelo site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe), que conduzirá a seleção. O valor da taxa é de R$ 116.

As oportunidades são para qualquer área de formação em nível superior para o cargo de tecnologista. Para analista e pesquisador, há vagas para graduados em Administração, Direito, Ciências Contábeis, Economia, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, Arquitetura, Psicologia, Informática, Biologia e áreas afins, entre outras.

>> Leia o edital