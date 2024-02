Veja como se inscrever e quando sai o resultado da lista de espera do Sisu 2024

As matrículas regulares de universidades públicas por meio do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) 2024 acontecem até esta quarta-feira (7), segundo o calendário do Ministério da Educação (MEC). Ao mesmo tempo, estão abertas as listas de espera para quem não conseguiu uma vaga na primeira chamada.

Conforme o portal do MEC, a convocação dos candidatos que estão aguardando a lista de espera acontece a partir de 16 de fevereiro. Para saber se o inscrito foi selecionado ou não, é preciso entrar em contato diretamente com a instituição de ensino na qual está concorrendo a uma vaga.

Veja também

O mesmo procedimento deve ser realizado com relação à matrícula: o calendário é disponibilizado pela própria universidade, assim como a documentação exigida.

Como se inscrever na lista de espera do Sisu 2024?

Após acessar a página dedicada ao Sisu no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior e constatar que não foi aprovado na chamada regular, o candidato deve se inscrever na lista de espera.

O Sisu 2024 teve única etapa de inscrição para todo ano e ofertou 264.181 vagas, em 6.827 cursos de graduação de 127 instituições públicas de ensino superior de todo o Brasil.

Para entrar na lista de espera do Sisu 2024, o participante deve selecionar o botão de “Prazo para participar da lista de espera”, que deve aparecer junto à divulgação do resultado.

Em seguida:

Acesse https://acessounico.mec.gov.br/sisu e clique no botão abaixo de “Consultar - lista de espera”; Logo em seguida, selecione “Entrar com Gov.br” e faça login com a sua conta do Governo; Após o login, clique em “Participar da lista de espera na x opção”. Você pode escolher tanto a sua primeira opção de curso quanto a segunda. Para alterar a inscrição, basta apertar em “Retirar participação da lista de espera”.

As convocações começam em torno de uma semana após encerrado o prazo e terminam quando todas as vagas são preenchidas, o que pode acontecer até depois do início das aulas — geralmente em março.

Lista de espera na UFC

No caso da Universidade Federal do Ceará (UFC), o candidato pode demostrar interesse até quarta-feira, acessando o Portal Único de Acesso ao Ensino Superior, do MEC.

A UFC orienta que quem se inscrever na lista de espera de algum curso da instituição não deve enviar nenhum documento à universidade, por enquanto. Mas recomenda-se que já comece a preparar a documentação, que será a mesma da chamada regular. O Termo de Ciência e algumas declarações o candidato não terá como antecipar, pois só serão disponibilizados no período de solicitação de matrícula.