Inscrições do concurso da Câmara Municipal de Fortaleza terminam nesta segunda-feira (5)

O concurso público para a Câmara Municipal de Fortaleza (CMFor) encerra as inscrições nesta segunda-feira (5). Os interessados podem se inscrever até as 16h, no site da Fundação Getúlio Vargas (FGV), banca organizadora do certame.

>>> Confira o edital aqui

São 78 vagas disponíveis, sendo 48 para nível superior e 30 para nível médio. Do total de oportunidades, 5% serão reservadas aos candidatos com deficiência e 20% serão para pessoas negras. Há ainda 330 vagas de cadastro de reserva.

CONFIRA AS VAGAS:

Agente administrativo: 30;

Analista de gestão de pessoas: 2;

Contador: 5;

Engenheiro civil: 2;

Advogado: 6;

Analista de informática: 6;

Analista de comunicação social: 2;

Pedagogo: 2;

Analista de redação: 2;

Analista de revisão: 2;

Consultor legislativo: 19.

Provas