Concurso Fagifor abre inscrições para mais de 2 mil vagas de saúde em Fortaleza; veja detalhes

As inscrições para o concurso Fagifor, destinado a profissionais da área da Saúde, abriu inscrições nesta segunda-feira (5) pela Prefeitura de Fortaleza. Ao todo, 2.241 vagas estão disponíveis e as inscrições, que devem ser realizadas por meio do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), estarão disponíveis até as 23h do dia 5 de março.

São contempladas na seleção as categorias de níveis superior, médio e técnico, com aprovação direta para atuação na Rede Municipal de Saúde. As inscrições serão realizadas por meio de taxa, diferenciadas segundo o edital. São elas: R$ 90 para nível médio e técnico, R$ 120 para superior assistencial e R$ 180 para superior médico. Para isenção, é necessário se encaixar nas exigências do edital.

Veja também

A Fundação de Apoio à Gestão Integrada em Saúde de Fortaleza (Fagifor) é a responsável pelo concurso, que prevê que os aprovados sejam empregados públicos e regidos pela Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), com salários que vão até R$ 18.564.

Conforme o edital, os empregados públicos irão compor o quadro permanente da Fagifor e irão preencher as vagas dos contratos temporários, à medida que se encerrarem, além de suprir as necessidades da rede.

Das vagas

Além disso, segundo o documento, 5% das vagas são para candidatos na condição de pessoa com deficiência e 20% para os candidatos negros.

Confira abaixo as vagas de acordo com as áreas: