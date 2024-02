Academia Enem 2024 abre inscrições com 12 mil vagas; saiba como participar

A Academia Enem abriu as inscrições para mais uma edição com 12 mil vagas nesta segunda-feira (5). Os interessados podem se inscrever até o dia 19 de fevereiro no Portal da Juventude. O programa é um curso preparatório para o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), promovido pela Prefeitura de Fortaleza, por meio da Secretaria Municipal da Juventude, em parceria com o Instituto Juventude Inovação.

Estão aptos a participar do projeto estudantes que estão cursando ou já concluíram o ensino médio, com prioridade para os da rede pública de ensino.

>> Inscrições para Academia Enem

Os participantes terão aulas virtuais por meio de uma plataforma online e correção de redação, aulões presenciais no Ginásio Paulo Sarasate, simulado e receberão material didático para auxiliar nos estudos. As vagas serão distribuídas por ordem de inscrição.

Academia Enem

O Academia Enem é um curso gratuito, voltado para orientar e preparar os jovens estudantes, em especial os da rede pública de ensino, para ingressar na educação superior por meio do Enem, do Programa Universidade para Todos (Prouni) e vestibulares em geral. Iniciado em 2013, o Academia Enem já beneficiou mais de 90 mil jovens.

"O diferencial do Academia Enem é oferecer uma preparação integral para os estudantes, incluindo acesso gratuito a aulas presenciais e on-line, correção de redações, simulados, passagem de ônibus, material didático, além de apoio psicossocial e atividades como feira de profissões”, destacou o secretário da Juventude, Davi Gomes.

