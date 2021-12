Seleção para bolsas de pesquisas de até R$ 9 mil nas áreas da saúde e educação é aberta no Ceará

As inscrições para a formação de cadastro de reserva para Bolsa de Desenvolvimento Tecnológico e Inovação e de Extensão Tecnológica seguem abertas até as 12h do próximo dia 3 de janeiro. Os valores das bolsas variam entre R$ 1,7 mil e R$ 9 mil, a depender da área e nível.

Os interessados devem se inscrever na página de seleções da Escola de Saúde Pública do Ceará Paulo Marcelo Martins Rodrigues (ESP/CE).

>> Leia o edital

O projeto é para atender às demandas dos projetos: Mapa Digital da Saúde e Soluções Digitais para Educação na Saúde, realizados pelo Centro de Educação Permanente em Gestão em Saúde (CEGES) da ESP/CE.

A seleção possui etapa única, dividida em dois momentos: avaliação curricular e plano de trabalho. Conforme o edital, o projeto deverá trazer resposta ao caso situacional hipotético, determinado conforme a área de atuação e perfil no qual o participante se inscreveu.



Conheça os projetos

Mapa da Saúde é uma solução aberta para governança colaborativa, desenvolvida pela ESP/CE, por meio de seu Laboratório de Inovação (Felicilab). A plataforma estrutura uma política digital de relacionamento e gestão de informações, integrando dados de diferentes sistemas e serviços, oferecendo à população e aos governos um importante instrumento de apoio, avaliação e qualificação da Força de Trabalho do Sistema Único de Trabalho (SUS). Soluções Digitais para Educação na Saúde é um conjunto de soluções de apoio à Educação em Saúde e ao combate à pandemia de Covid-19. Engloba a manutenção e a refatoração de sistemas legado da ESP/CE, criação de novos produtos e plataformas digitais para o SUS, websites, além da integração entre os serviços. Telegram

