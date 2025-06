Resultado preliminar de vestibular da Uece é divulgado; veja como consultar

O resultado preliminar do vestibular 2025.2 da Universidade Estadual do Ceará (Uece) foi divulgado na noite desta sexta-feira (27). Conforme o cronograma oficial, a classificação final está prevista para dia 18 de julho.

A lista completa do resultado preliminar já está disponível no site da Comissão Executiva do Vestibular (CEV). Além disso, também é possível consultar o boletim definitivo de correção da Prova de Redação.

No entanto, os resultados divulgados poderão ser alterados devido à realização do procedimento de heteroidentificação. Os candidatos que se identificaram como preto ou pardo serão convocados para a checagem, que ocorrerá de 02 a 06 de julho de 2025.

O vestibular

O Vestibular 2025.2 da Uece oferta 2.258 vagas em cursos de graduação e licenciatura. Do total, 1.224 vagas são para os campi de Fortaleza e outras 1.034 para as unidades da Uece no interior do Estado nos seguintes municípios:

Aracati

Canindé

Crateús

Itapipoca

Iguatu

Limoeiro do Norte

Mombaça

Quixadá

Quixeramobim

Tauá

Etapas do vestibular

A primeira etapa consistiu em provas de Conhecimentos Gerais em Ciências Humanas, Ciências da Natureza e Matemática e Linguagens e Códigos. A depender do escolhido no ato da inscrição, o candidato teve questões de Espanhol, Francês ou Inglês.

Quem avançou para a segunda fase precisou fazer uma redação e provas sobre três conteúdos específicos, conforme o curso escolhido. As provas foram aplicadas nos dias 25 e 26 de maio.