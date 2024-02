Resultado da lista de espera do Sisu 2024 é divulgado nesta sexta (16); veja como consultar

Os candidatos que manifestaram interesse em participar da lista de espera do Sistema Unificado de Seleção (Sisu) deste ano podem conferir o resultado nesta sexta-feira (16). As convocações podem ser acompanhadas nos sites das instituições públicas de ensino superior que compõem o programa.

De acordo com o Ministério da Educação, a lista de espera poderá ser utilizada durante todo o ano pelas faculdades, para preenchimento das vagas que eventualmente não forem ocupadas na chamada regular. Por isso, é importante acompanhar regularmente as convocações.

Os procedimentos para preenchimentos das vagas serão definidos por cada instituição participante, em edital próprio. Basicamente, funciona assim: após a primeira chamada, o Sisu disponibiliza para as faculdades uma lista de espera para que elas possam preencher as vagas que não foram ocupadas ainda. Geralmente, são estudantes que desistem do curso, perderam o prazo ou tiveram outros problemas que inviabilizaram a matrícula.

Veja também

Como ver o resultado da lista de espera?

Para saber se foi selecionado ou não para uma instituição de ensino superior, o candidato deve estar em contato diretamente com a faculdade na qual está concorrendo a uma vaga. O mesmo deve ser feito em relação à matrícula, cujas regras, prazos e documentações são disponibilizados pelas próprias instituições.

Veja também

O que é o Sisu?

O Sisu reúne vagas ofertadas por instituições públicas de ensino superior do Brasil, a maioria federais (universidades e institutos).