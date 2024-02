Ceará tem 12,9 mil candidatos aprovados no Sisu 2024; Estado foi o 6º maior em inscrições

O Ceará teve 12.942 aprovados no Sistema de Seleção Unificada (Sisu) 2024, de 13.478 vagas disponíveis, de acordo com levantamento do Ministério da Educação (MEC). O Estado foi, ainda, inclusive, o sexto maior do País em número de inscrições, com 147.458 aplicações.

O resultado do Sisu 2024 foi divulgado no último dia 31 de janeiro, e tanto a matrícula quanto a manifestação da lista de esperar terminam nesta quarta-feira (7). A seleção é a principal forma de ingresso no ensino superior do Brasil, e usa a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem).

A edição deste ano, que é única, recebeu 1,2 milhão de inscritos, concorrendo a 264.181 vagas em instituições de ensino. Um total de 239.872 candidatos foram aprovados: 102.005 na ampla concorrência e 137.867 em cotas e ações afirmativas.

Cursos mais procurados

O curso com o maior número de aprovados é Pedagogia (9.335). Em seguida estão as graduações em Administração (8.900), Direito (7.780) e Ciências biológicas (7.705).

Já o rol de inscrições é liderado por Medicina (298.316), quando eram ofertas somente 5.733 vagas em todo o País. O curso de Direito teve 157.364 inscrições para 7.871 vagas.