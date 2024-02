Prouni 2024 divulga resultado de pré-selecionados para 1ª chamada

A primeira chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni) relativa ao processo seletivo do 1º semestre de 2024 foi divulgada, nesta terça-feira (6), pelo Ministério da Educação (MEC). Os candidatos podem conferir a lista completa dos pré-selecionados pelo Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Caso o estudante esteja na lista, é preciso entregar a documentação na instituição de ensino superior em que foi pré-aprovado entre os dias 6 a 20 de fevereiro. Nesta etapa, são averiguadas as informações apresentadas na inscrição. A entrega dos documentos pode ser feita presencialmente ou de forma eletrônica, a depender da instituição.

Nesse período, também é preciso emitir os Termos de Concessão de Bolsa ou Termos de Reprovação.

Veja também

Quando ocorre a 2ª chamada?

A segunda etapa do processo seletivo do Prouni 2024/1 ocorrerá no dia 27 de fevereiro.

A primeira edição do programa ofertou 406,4 mil bolsas, sendo 308,9 mil integrais (100%) e 97,4 mil parciais (50%). Elas são distribuídas em 15,4 mil cursos de 1.028 instituições participantes.