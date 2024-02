Americanas abre 260 vagas para operador de loja em municípios do Ceará; veja como se inscrever

A Americanas anunciou a abertura de 260 vagas temporárias de operador de loja para atuação em diversos municípios do Ceará durante o período da Páscoa. De acordo com a empresa, as oportunidades não exigem experiência prévia e os interessados devem ter disponibilidade para trabalhar entre fevereiro e abril. Como requisito, a companhia busca pessoas com idade a partir de 18 anos, ensino médio completo e perfil dinâmico, ágil e resiliente.

Operador de caixa

As inscrições para operador de loja ocorrem até o dia 15 de março em todos os estados do Brasil, nas mais de 1.600 lojas físicas e em centros de distribuição da varejista. (veja cidades do Ceará abaixo)

Entre as atividades estão o atendimento ao cliente, operação de caixa, organização de itens nas gôndolas, parreiras de ovos de Páscoa e suporte à operação de retirada, na loja, de pedidos feitos pelo site e app da Americanas.

Operador de logística

Já no cargo de operador de logística, os selecionados vão recepcionar as mercadorias nas docas, armazenar e movimentar os produtos, além de auxiliar na contagem dos itens. As vagas são para os centros de distribuição localizados em Gravataí (RS) e Uberlândia (MG) e os interessados devem se inscrever até o dia 9 de fevereiro.

Seleção e benefícios

O processo seletivo acontece de forma presencial e on-line neste link. Além de salário compatível com o mercado, os contratados receberão benefícios como vale-transporte, vale-refeição e seguro de vida.

Após a contratação, todos os temporários passarão por treinamentos, integração e ambientação nas unidades de trabalho.

Confira vagas no Ceará

Fortaleza;

Acaraú;

Acopiara;

Amontada;

Aracati;

Beberibe;

Boa Viagem;

Brejo Santo;

Camocim;

Campos Sales;

Canindé;

Caririaçu;

Cascavel;

Caucaia;

Crateús;

Crato;

Eusébio;

Guaraciaba Do Norte;

Horizonte;

Ibiapaba;

Icó;

Iguatu;

Ipu;

Itaitinga;

Itapajé;

Itapipoca;

Itarema;

Jaguaribe;

Jericoacoara;

Juazeiro do Norte;

Limoeiro do Norte;

Maracanaú;

Maranguape;

Massapê;

Milagres;

Morada Nova;

Pacajus;

Pacatuba;

Paracuru;

Paraipaba;

Pedra Branca;

Pentecoste;

Quixadá;

Russas;

Santa Quitéria;

São Benedito;

São Gonçalo do Amarante;

Senador Pompeu;

Sobral;

Tabuleiro do Norte;

Tauá;

Tianguá;

Trairi;

Várzea Alegre; e

Viçosa.

Serviço

Inscrições operador de loja (até 15 de março):

Ceará - neste link

Inscrições operador de logística (até 9 de fevereiro):