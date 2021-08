Prefeitura de Fortaleza oferta curso de capacitação para guias de turismo

Profissionais interessados em trabalhar como guia de turismo podem aproveitar treinamento realizado pela Prefeitura de Fortaleza. Com o tema "atendimento ao cliente: técnica e excelência", a capacitação ocorre entre os dias 24 e 27 de agosto de forma totalmente digital.

A capacitação, realizada pela Secretaria Municipal do Desenvolvimento Econômico (SDE) em parceria com o Sebrae Ceará, por meio do Programa Fortaleza Capacita, é gratuita. A carga horária é de 15 horas e estão disponíveis 50 vagas.

O objetivo do curso, que é apoiado pelo Sindicato Estadual dos Guias de Turismo do Ceará (Sindegtur-CE), é capacitar guias de turismo para incentivar a retomada econômica. De acordo com a Prefeitura, as capacitações adotam metodologia de fácil compreensão para o aprendizado dos conteúdos.

Programa Fortaleza Capacita

Em parceria com o Sebrae, o Fortaleza Capacita oferece mensalmente capacitações e consultorias gratuitas voltadas para pessoas acima de 18 anos, que sejam empreendedores ou desejem montar um negócio próprio.

Os interessados em participar das capacitações e consultorias podem entrar em contato com a SDE pelo telefone 0800 081 4141, pelo WhatsApp (85) 9 8439.4982 (não recebe ligações) ou pelo e-mail: fortalezacapacita@sde.fortaleza.ce.gov.br. As inscrições também podem ser feitas pelo site do Fortaleza Capacita.

Serviço:

Curso para guias de turismo "Atendimento ao cliente: técnica e excelência"

Inscrições: https://fortalezacapacita.fortaleza.ce.gov.br/

Período: 24 a 27 de agosto de 2021

Carga horária: 15 h/a. Gratuito. Pela internet

Mais informações: 0800 081 4141, pelo WhatsApp (85) 9 8439.4982 (não recebe ligações)