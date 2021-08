Concurso Banco do Brasil 2021 bate recorde e vira maior processo seletivo do País

O concurso do Banco do Brasil (BB) 2021 bateu recorde no número de inscritos. Conforme a Fundação Cesgranrio, organizadora do certame, há 1.645.975 inscritos, o que faz do processo seletivo o maior concurso público na história do País. As informações são da Folha de S. Paulo.

Do total, 1.605.751 candidatos postulam as vagas de escriturário - agente comercial, enquanto outros 40.224 se inscreveram para as vagas de escriturário - agente de tecnologia. Todos eles disputarão 4.480 oportunidades no certame, cujas inscrições terminaram no último sábado (7).

Concorrência

A concorrência para o cargo de escriturário - agente comercial chega a 401 candidatos para uma vaga, considerando tanto as 2 mil imediatas quanto as outras 2 mil de cadastro reserva. A taxa é maior que a do vestibular de Medicina da Universidade de São Paulo (USP) em 2021 — nele, havia 154,6 inscritos por vaga no curso da instituição.

O vice-presidente corporativo do BB, Ênio Mathias, afirmou, em nota à imprensa, que o número de participantes "superou as expectativas" da empresa. O edital deste ano prevê que 20% das vagas sejam reservadas a candidatos pretos ou parados e 5%, a Pessoas com Deficiência (PcD).

Provas

As provas do concurso ocorrerão em 26 de setembro, com 70 questões de múltipla escolha — das quais 25 são de conhecimentos básicos, e 45, de habilidades específicas —, de caráter eliminatório e classificatório, e uma redação, com caráter eliminatório.

Posteriormente, os candidatos passarão por aferição da veracidade da autodeclaração prestada, caso concorram às cotas, e pelos procedimentos admissionais e perícia Médica, de caráter eliminatório.

Salários e benefícios

O salário inicial é de R$ 3.022,37 para jornada de 30 horas semanais. Além dos vencimentos, há, também, vale-refeição de R$ 831,16 por mês e cesta-alimentação mensal de R$ 654,87.

A lista de benefícios dos candidatos admitidos também inclui participação nos lucros ou resultados, vale-transporte e auxílio-creche. Os contratados também têm direito a auxílio a filhos com deficiência e previdência complementar.

Os aprovados, após empossados, também terão acesso a programas de educação e capacitação, além da possibilidade de ascensão e desenvolvimento profissional.

Confira mais detalhes no edital completo.