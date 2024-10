Prazo para pagamento de taxa do concurso dos Correios termina nesta terça (29); veja valores

Quem se inscreveu para participar do concurso dos Correios tem até esta terça-feira (29) para pagar a taxa de inscrição. O valor é de R$ 39,80 para o cargo de nível médio (carteiro) e de R$ 42 para as vagas de nível superior. O pagamento pode ser feito via Pix, com QR Code ou código "Copia e cola", ou por meio de boleto.

As opções estão disponíveis no site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC), a banca responsável pelo concurso.

Vale destacar que o prazo vale apenas para quem já se cadastrou, pois as inscrições foram encerradas na segunda-feira (28).

Isentos da taxa

Candidatos doadores de medula óssea ou inscritos no CadÚnico tiveram o direito de pedir a isenção do pagamento, mas o prazo para isso terminou no dia 11. Cerca de 160 mil pessoas tiveram a isenção aprovada. Quem teve o pedido negado também precisa pagar a taxa até esta terça.

A partir das 10h desta quarta-feira (30) até as 17h de sexta (1º), o IBFC ainda vai abrir um período para os candidatos realizarem possíveis correções dos dados cadastrais no site.

No dia 26 de novembro, serão divulgadas as inscrições efetivadas. E quem tiver a participação negada poderá entrar com recurso das 10h do dia 27 até as 17h do dia 28.

O edital de convocação para as provas, com o nome dos candidatos, será publicado no dia 6 de dezembro. Os locais de aplicação serão divulgados no dia 9, e o exame está previsto para 15 de dezembro.

Seleção vai preencher 3.511 vagas imediatas

Ao todo, 3.099 das vagas são para o cargo de carteiro (agente de Correios), com salário inicial de R$ 2.429,26. A carreira é de nível médio, ou seja, exige que o candidato apresente, após a aprovação, o certificado de conclusão ou diploma do ensino médio (colegial), mas ele não precisa ter feito faculdade.

Já outras 412 oportunidades são para analista de Correios, de nível superior, e têm salários iniciais de R$ 6.872,48. Nesse caso, os cargos são de várias especialidades e exigem que o candidato tenha formação na área em que vai atuar. Há vagas para advogado, analista de sistemas, arquiteto, arquivista, assistente social e engenheiro.