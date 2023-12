Polícia Civil de Pernambuco anuncia edital de concurso público; confira

A Polícia Civil de Pernambuco deve ganhar um reforço no número de agentes de segurança. Foi publicado no Diário Oficial do Estado (DOE), nesta sexta-feira (22), edital para concurso público da instituição. Ao todo, são 445 vagas para delegado, agente de Polícia e escrivão.

As inscrições começam às 10h desta sexta-feira e seguem até o dia 15 de janeiro de 2024. A taxa para o cargo de delegado é de R$ 350. Já para os cargos de agente de Polícia e escrivão, custa R$ 250.

O salário para delegado R$ 10.930,51. Para agente de Polícia e escrivão, é de R$ 4.700.

A inscrição será feita no site do Centro Brasileiro de Pesquisa em Avaliação e Seleção e de Promoção de Eventos (Cebraspe) — empresa responsável pela elaboração do concurso.

Veja também

Vagas para concurso da Polícia Civil de Pernambuco:

250 vagas de agente de segurança

150 vagas de escrivão de polícia

45 de delegado

Datas das provas

Os interessados em participar das provas devem ficar atentos ao primeiro semestre do próximo ano. Os exames serão realizados em Recife no dia 25 de fevereiro de 2024 para os cargos de agente de polícia e escrivão de Polícia, e no dia 3 de março de 2024 para o cargo de delegado de Polícia.