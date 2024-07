O que cai e como estudar para o concurso da Polícia Militar? Professor lista dicas para se organizar

O concurso público da Polícia Militar é um dos mais concorridos do Brasil, exigindo uma preparação eficiente para garantia de um bom desempenho. Jornada essa que exige não apenas conhecimento teórico, mas também uma abordagem estratégica de estudo.

Especialistas da área apontam que o rigor nessa preparação não só capacita os candidatos a superar as etapas do processo seletivo, mas também os prepara para enfrentar as complexas e exigentes situações do dia a dia no serviço policial.

Além disso, saber identificar as áreas mais importantes e criar um plano de estudos eficiente pode otimizar o tempo de preparação e aumentar as chances de sucesso do candidato.

Como estudar para o concurso da Polícia Militar?

Segundo o professor Ezequiel Morais, do curso Prime, uma preparação assertiva para o concurso da Polícia Militar envolve um bom planejamento de estudos por ciclos, com uso de questões, por resumos da matéria estudada e executando revisões periódicas. Outra estratégia recomendada por ele é começar um cursinho especializado com antecedência ao edital do certame.

Os erros mais comuns cometidos nesse processo e que devem ser evitados, segundo o professor, é estudar por materiais desatualizados; e a ausência de um planejamento de estudos que preveja as atividades da semana, dificultando assim que o candidato mantenha a frequência e o ritmo.

Quais matérias caem no concurso da Polícia Militar?

As matérias cobradas no concurso da Polícia Militar são divididas entre as provas de conhecimentos básicos e conhecimentos específicos. Ainda segundo o especialista, os assuntos mais importantes estão no bloco das específicas, levando em consideração o critério de desempate.

No último concurso público da Polícia Militar do Estado do Ceará (PMCE), por exemplo, o conteúdo cobrado foi distribuído da seguinte forma:

Conhecimentos básicos - 40 questões:

Português - 12 questões;

Raciocínio Lógico - 10 questões;

Atualidades / História do Ceará - 10 questões;

Administração Pública/ Ética no serviço público - 8 questões.

Conhecimentos específicos - 60 questões:

Direito Constitucional - 12 questões;

Direitos Humanos - 10 questões;

Direito penal militar/ Processo penal militar - 12 questões;

Direito penal - 12 questões;

Criminologia - 6 questões;

Segurança Pública - 6 questões.

Como passar no concurso público da Polícia Militar?

Com a crescente demanda por segurança e a valorização das carreiras policiais, o concurso público da Polícia Militar vem se tornando uma meta atraente para muitos concurseiros. No entanto, a conquista da vaga exige mais do que apenas conhecer as matérias cobradas em edital, é preciso ter um plano estratégico e técnicas de preparação eficazes.

Para o Diário do Nordeste, o professor Ezequiel Morais montou um guia prático com quatro dicas de como se organizar, aumentando assim as chances de aprovação no certame.

1. Organize seu tempo

Segundo o especialista, planejar seu tempo de estudos é fundamental para garantir progresso na preparação para um concurso público. Veja aqui algumas práticas importantes para ajudar nisso:

Estabeleça metas diárias e semanais claras e alcançáveis, porque isso ajuda a manter o foco e a motivação;

Avalie o conteúdo que precisa ser coberto e identificar as áreas mais importantes e/ou nas quais você tem mais dificuldade;

Elabore um ciclo de estudo que distribua as matérias e os tópicos ao longo do tempo disponível;

Utilize pequenos intervalos de tempo durante o dia para revisar resumos, fazer exercícios ou ler materiais de estudo;

Identifique suas principais distrações e tentar minimizá-las ou eliminá-las durante os períodos de estudo;

2. Conheça o edital e a banca

Ler o edital do concurso desejado com atenção é um passo importante para evitar surpresas desagradáveis durante o processo seletivo. O professor recomenda que o candidato certifique-se de sempre consultar a versão mais atualizada, pois podem ocorrer alterações ao longo do tempo.

Ao ler o edital, é importante prestar atenção em alguns pontos específicos, como:

Data de inscrição e documentação necessária;

Requisitos de elegibilidade, como idade mínima, formação acadêmica ou experiência profissional,

Conteúdo programático das disciplinas.

Peso de cada disciplina na prova ou critérios de pontuação;

Bibliografia recomendada ou referências para estudo;

Regras de eliminação ou desclassificação;

Regras para os Testes de Aptidão Física, quando houver;

Cronograma completo do concurso, incluindo datas de provas, divulgação de resultados e demais etapas;

Outro ponto de atenção, segundo Ezequiel Morais, é a análise da banca examinadora, visto que cada uma tem liberdade para definir o conteúdo programático e o estilo das questões. "Enquanto algumas são mais objetivas, outras adotam abordagens com questões mais complexas ou com algum tipo de pegadinha. Até mesmo os critérios de correção podem variar", destaca.

"A melhor forma de identificar essas características é estudar por meio de provas anteriores. Isso te ajudará a ter um entendimento mais preciso do que esperar e é uma excelente estratégia para se acostumar com o formato do certame", acrescenta o professor.

3. Utilize materiais confiáveis

Diante das particularidades de cada concurso público, o especialista recomenda que a seleção dos materiais seja adaptada às especificidades do edital, assim como aos requisitos do cargo almejado. Segundo ele, algumas boas práticas para escolher conteúdos adequados incluem:

Pesquisar editoras especializadas que costumam publicar materiais específicos para cada concurso;

Buscar recomendações de outras pessoas que já tenham tido sucesso em concursos públicos;

Verificar se os materiais estão atualizados;

Analisar a qualidade do conteúdo em termos de clareza, organização, abrangência, exemplos práticos, exercícios e questões comentadas;

Considerar recursos como vídeo aulas, aplicativos móveis, cites especializados e revistas da área.

4. Faça resumos e anotações

Elaborar e testar diferentes formas de sínteses é importante para desenvolver seu estilo de aprendizado, de acordo com o professor. A seguir, confira alguns fundamentos que ajudarão nisso:

Utilize marcadores, realce ou sublinhe as Informações relevantes para facilitar a identificação rápida de pontos-chave;

Ao fazer resumos, busque ser sucinto e objetivo, utilizando frases curtas, palavras-chave e símbolos para representar ideias complexas de forma resumida;

Organize as informações de forma lógica e estruturada, com tópicos, subtópicos, diagramas, fluxogramas ou mapas mentais para visualizar a conexão entre os conceitos;

Faça anotações com suas próprias palavras e evite copiar o texto integralmente para não torná-las extensas demais;

Quando possível, inclua exemplos práticos, casos reais e questões de provas anteriores nas suas anotações para ilustrar e aplicar os conceitos teóricos.

Mantenha suas anotações organizadas em pastas, cadernos ou aplicativos digitais para encontrá-las facilmente.

*Ezequiel Morais é bacharel em Direito, pós-graduado em ciências criminais e direito constitucional, foi aprovado em mais de 30 concursos públicos, e é professor de Direito Processual Penal do curso Prime.