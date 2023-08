Inscrições para o Enade 2023 terminam nesta segunda-feira (31); saiba quem deve fazer

O prazo para as inscrições para o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade) deste ano terminam nesta segunda-feira (31). A prova é destinada a alunos de cursos de bacharelado e superiores de tecnologia e está prevista para ser aplicada no dia 26 de novembro.

As inscrições devem ser feitas pelos coordenadores dos cursos, por meio do sistema do exame. Devem ser submetidos à avaliação tanto os estudantes ingressantes como os concluintes habilitados.

Somente após essa etapa é que os universitários poderão indicar ao Ministério da Educação (MEC) a necessidade de atendimento especializado ou tratamento pelo nome social. Este processo será feito entre os dias 1º e 8 de setembro.

O que é o Enade?

O Enade é aplicado desde 2004 no Brasil e integra o Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior, que engloba ainda a avaliação dos cursos de graduação e a avaliação institucional. Os três componentes são os que aferem a qualidade dos cursos oferecidos pelas instituições de ensino superior no País.

Com o exame, o Governo consegue avaliar e acompanhar o processo de aprendizagem dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos de graduação, bem como as competências e as habilidades necessárias para o aprofundamento da formação geral e profissional dos universitários.