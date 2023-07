Ceará tem todos os 184 municípios inseridos em novo programa de alfabetização do MEC

Em menos de um mês do lançamento da nova política de alfabetização do País, todos os 184 municípios do Ceará aderiram à proposta. Conforme o último balanço divulgado pelo Ministério da Educação (MEC), na quinta-feira (6), todos os 26 estados e o Distrito Federal e 82% dos municípios já estão inseridos no Compromisso Nacional Criança Alfabetizada.

A vinculação de estados e municípios é voluntária. A proposta do Governo Federal é apoiar, técnica e financeiramente, os entes federados no fomento à alfabetização de crianças. O apoio é destinado com base em critérios como proporção de crianças não alfabetizadas, especificidades socioeconômicas, étnico-raciais e de gêneros; e a presença de crianças do público-alvo da educação especial inclusiva.

O foco é atingir a meta de 100% das crianças brasileiras alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental, além de garantir a recomposição da aprendizagem de crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, que sofreram os impactos educacionais da pandemia.

Para isso, é essencial que União, governos e prefeituras atuem em conjunto na continuidade das políticas e na responsabilidade em promover a melhoria da qualidade do processo. "É nesse espírito de colaboração que vamos transformar a educação do nosso país", disse o ministro Camilo Santana (PT), nesta semana, sobre o avanço do projeto.

Até 6 de julho, Ceará, Amapá, Piauí, Paraíba, Maranhão e Distrito Federal lideravam o ranking de adesão, com 100% dos municípios inseridos no sistema.

No Ceará, em relação aos municípios, a maior parte das inserções no Sistema Integrado de Monitoramento Execução e Controle (Simec) aconteceu ainda em junho.