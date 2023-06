O papel da liderança política no sucesso da nova proposta de alfabetização do Governo Federal

Até 2026, o Governo Federal prevê investir em políticas de alfabetização cerca de 3 bilhões de reais. O foco é atingir a meta de 100% das crianças brasileiras alfabetizadas ao fim do 2º ano do ensino fundamental, além de garantir a recomposição da aprendizagem de crianças matriculadas no 3º, 4º e 5º ano, que sofreram os impactos educacionais da pandemia.

Não é uma empreitada simples, especialmente se levarmos em conta que, em 2021, das 2,8 milhões de crianças que concluíram o 2º ano do ensino fundamental, menos da metade foi considerada alfabetizada a partir do desempenho no Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) daquele ano, conforme dados da pesquisa Alfabetiza Brasil, feita pelo Inep.

É um desafio e tanto e, sabemos, existe há várias décadas. Só nos últimos 10 anos, o Brasil teve três políticas diferentes voltadas à alfabetização: o Pacto Nacional pela Alfabetização na Idade Certa (Pnaic), em 2012, no Governo Dilma; o Programa Mais Alfabetização, de 2018, no Governo Temer; e a Política Nacional de Alfabetização (PNA), em 2019, no Governo Bolsonaro.

E o que todas essas políticas têm em comum? A necessidade de serem estruturadas em toda a cadeia de entes federados: União, estados e municípios. Em meio à complexa teia que sustenta um política pública de educação, vale olhar, especialmente, para o papel de governadores, prefeitos, senadores, deputados e vereadores.

Parte essencial do sucesso de uma política no campo da alfabetização (e de qualquer outra área, claro) é a continuidade. As rupturas às quais assistimos no Brasil prejudicam iniciativas e experiências que, pela constância, geram resultados positivos na trajetória escolar, na qualidade da oferta de ensino, na redução da evasão escolar e na efetividade da aprendizagem.

O município de Sobral, referência no avanço dos indicadores de educação nas últimas décadas, tem como pilar a continuidade das políticas na área. O Programa de Alfabetização na Idade Certa (PAIC), idealizado pela ex-governadora Izolda Cela (sem partido), então secretária de Educação do Estado e hoje número 2 do Ministério da Educação, é um exemplo de política em parceria governo-municípios que se tornou referência nacional.

As quatro políticas nacionais referentes à educação, incluindo a recém-anunciada pelo Governo Lula, se baseiam em modelo de cooperação entre União, estados e municípios.

O que se viu até pouco tempo foi uma instabilidade no papel do MEC de coordenar e dar assistência técnica e financeira; uma tentativa de distanciamento da responsabilidade dos governos estaduais em relação à alfabetização, e municípios - responsáveis diretos por essa etapa - sem estrutura adequada para por em prática ações efetivas e contínuas.

O Compromisso Nacional Criança Alfabetizada, a nova política de alfabetização no País, quer agir na funcionalidade da corrente.

Camilo Santana Ministro da Educação, no lançamento do novo programa federal de alfabetização "A alfabetização deve ser um compromisso de todos, independentemente de questões políticas e partidárias. Estamos falando do futuro de uma nação, do futuro das crianças brasileiras”

O regime de colaboração interfederativo perpassa todas as cinco bases do programa: gestão e governança, formação, infraestrutura física e pedagógica, reconhecimento de boas práticas e sistemas de avaliação. Ministério da Educação, estados e municípios têm deveres definidos em cada pilar (que podem ser conferidos na cartilha do programa).

A efetiva aplicação e continuidade de uma política de alfabetização, repito, carece da continuidade, de decisões políticas que se comprometam com o futuro das crianças, independentemente de trocas de comando político. Uma decisão em rede faz toda diferença para o professor, que percebe que tem apoio em seu desempenho profissional lá na ponta.

A não alfabetização tem impactos negativos no desenvolvimento econômico das cidades, gera maior pressão por serviços sociais e compromete a redução de desigualdades - problema tão grave no Brasil. Toda ação de um gestor público deve ser no sentido inverso, deve ser em se comprometer com a alfabetização e o adequado avanço educacional nas demais séries. É urgente.