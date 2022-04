Inscrição para programa jovem aprendiz da Petrobras inicia nesta segunda; saiba como se inscrever

A Petrobras abriu vagas para a contratação de mais de 700 jovens aprendizes em todo o Brasil, por meio do Programa Petrobras Jovem Aprendiz (PPJA). No Ceará, 11 vagas foram abertas para a capital Fortaleza, conforme adiantado por Victor Ximenes, colunista do Diário do Nordeste.

As inscrições iniciam nesta segunda-feira (18) e podem ser realizadas neste link. Ao todo, são ofertadas 734 vagas distribuídas em municípios de 14 estados brasileiros e do Distrito Federal. As inscrições seguem até o dia 22 abril.

Pré-requisitos

De acordo com o edital publicado, dentre os pré-requisitos, estão:

Ter entre 14 e 22 anos de idade

Cursar pelo menos o 9º ano do Ensino Fundamental

Horários e salários

A unidade operacional será o Senai Antônio Urnabo de Almeida, na Jacarecanga (R. Padre Ibiapina, 1280) — das 13h às 17h, de segunda a sexta — onde os participantes serão qualificados para atuar como assistentes de logística.

Os aprovados no programa receberão um salário mínimo e benefícios (13º salário, férias, vale-transporte e plano de previdência complementar opcional).

Pessoas com deficiência, adolescentes egressos de trabalho infantil e adolescentes em situação de acolhimento institucional, como casa lar, abrigo, casa de passagem e residência inclusiva terão cotas reservadas.