IFPI lança concurso com 122 vagas para professor e técnico-administrativo

O Instituto Federal do Piauí (IFPI) lançou concurso público com 122 vagas para os cargos de professor e técnico-administrativo em educação de diversas áreas, com salários que podem chegar a até R$ 9.616,18. Os editais do concurso foram disponibilizados nesta sexta-feira (24) no Diário Oficial da União.

As inscrições acontecem de 9 e 25 de julho pelo Sistema de Concursos do IFPI. Os concursos contam com a organização da Comissão de Seleção de Pessoal (CSEP) do Instituto.

Ao todo, são 91 vagas para professores do ensino básico, técnico e tecnológico, que devem atuar nos campi Cocal, Corrente, Floriano, Oeiras, Parnaíba, Paulistana, Pedro II, Picos, Pio IX, Piripiri, São João, São Raimundo Nonato, Uruçuí e Valença.

Já para São oferecidas mais 31 vagas para técnicos-administrativos em educação, com salários de até R$ 4.180,66. Elas estão distribuídas entre os campi Angical, Campo Maior, Cocal, Corrente, Parnaíba, Paulistana, São João, São Raimundo Nonato, Teresina Central e Uruçuí.

As provas para o cargo de professor serão aplicadas no dia 18 de setembro. Para a carreira de técnico-administrativo, o exame será feito no dia 25 do mesmo mês.