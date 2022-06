Edital TJMG é publicado com 248 vagas para ensino médio e superior e salários de até R$ 5,1 mil

O edital do concurso para o Tribunal de Justiça de Minas Gerais (TJMG) foi publicado, nessa quinta-feira (23), ofertando 248 vagas imediatas, além da formação de cadastro reserva. As inscrições para o certame abrem às 10h do dia 30 de agosto, através do site da banca organizadora, e seguem até às 23h59 de 29 de setembro.

As oportunidades são para os cargos de Oficial Judiciário (nível médio) e de Analista Judiciário (ensino superior). Os salários variam entre R$ 3.264,98 a R$ 5.113,09.

As provas serão aplicadas no dia 4 de dezembro, nas cidades de Belo Horizonte, Betim, Contagem, Diamantina, Governador Valadares, Juiz de Fora, Montes Claros, Uberlândia e Varginha.

Inscrições e vagas

Os interessados em participar devem se inscrever através do site da banca organizadora, a partir das 10h do dia 30 de agosto, até às 23h59 de 29 de setembro.

As 248 vagas são destinadas a candidatos com nível médio ou superior. Elas sãos distribuídas nos seguintes cargos:

Oficial Judiciário — nível médio;

Analista Judiciário — nível superior.

A jornada de trabalho no órgão é de 6 horas diárias e 30 horas semanais. Além da remuneração base, há benefícios como auxílio-saúde, auxílio-transporte, entre outros.

Quem pode participar

Para se candidatar a uma das vagas os interessados devem cumprir os seguintes requisitos descritos no edital:

Ter obtido classificação no concurso, na forma estabelecida no Edital;

Ser brasileiro, nato ou naturalizado, ou português amparado pela reciprocidade de direitos advinda da legislação específica;

Ter, no mínimo, 18 (dezoito) anos de idade;

Estar em dia com as obrigações eleitorais;

Estar em dia com as obrigações militares, se do sexo masculino;

Achar-se em pleno gozo de seus direitos políticos e civis;

Ser moralmente idôneo e não registrar antecedentes criminais;

Ter boa saúde física e mental para o exercício das funções do cargo/especialidade para o qual se inscreveu;

Possuir a escolaridade/qualificação/experiência exigida(s) para o cargo/especialidade pretendido;

Apresentar a documentação exigida no Edital para a posse.

As vagas ainda possuem requisitos específicos, a depender da área de atuação. Saiba quais são:

Oficial Judiciário – Assistente Técnico de Controle Financeiro: conclusão de curso Técnico de Contabilidade;

Oficial Judiciário – Oficial de Justiça: conclusão de curso de nível médio de escolaridade;

Analista Judiciário - Administrador: graduação em curso de nível superior de Administração, Administração ou Gestão Pública;

Analista Judiciário - Analista de Tecnologia da Informação: graduação em curso de nível superior na área de Tecnologia da Informação. Atuação mínima de dois anos na área;

Analista Judiciário - Analista Judiciário: graduação em curso de nível superior de Direito;

Analista Judiciário - Assistente Social: graduação em curso de nível superior de Serviço Social;

Analista Judiciário - Bibliotecário: graduação em curso de nível superior de Biblioteconomia;

Analista Judiciário - Contador: graduação em curso de nível superior de Ciências Contábeis;

Analista Judiciário - Enfermeiro: graduação em curso de nível superior de Enfermagem;

Analista Judiciário - Engenheiro Civil: graduação em curso de nível superior de Engenharia Civil;

Analista Judiciário - Engenheiro Eletricista: graduação em curso de nível superior de Engenharia Elétrica;

Analista Judiciário - Engenheiro Mecânico: graduação em curso de nível superior de Engenharia Mecânica;

Analista Judiciário - Médico: graduação em curso de nível superior de Medicina;

Analista Judiciário - Psicólogo: graduação em curso de nível superior de Psicologia;

Analista Judiciário - Revisor Judiciário: graduação em curso de nível superior de Letras ou Direito.

